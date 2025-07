Şeful ANRE: Dacă prim-ministrul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe măsurile de reducere, trebuie să le punem în aplicare

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, susţine că va pune în aplicare măsurile luate de Guvern în privinţa personalului plătit din fonduri publice, având în vedere că premierul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe acest set de măsuri, transmite Agerpres.

„În momentul în care ne va fi solicitată o analiză, evident că vom face şi o vom pune la dispoziţia celor care decid astfel de măsuri (Ordonanţă de Urgenţă privind personalul plătit din fonduri publice, n.r.). Vreau să vă readuc aminte că atunci când Guvernul României şi-a asumat în Parlament răspunderea pe un set de măsuri, şi vorbim de Legea 296, nu am ezitat să pun în aplicare prevederile din această lege reducând numărul de posturi de conducere în procentul indicat de actul normativ, respectiv 8%, chiar dacă lucrul acesta nu m-a propulsat în rândul colegilor

ca fiind cel mai popular personaj din instituţie. Am făcut lucrul acesta desfiinţând posturile de director general, nu posturi de şef serviciu sau şef de compartiment în încercarea de a reduce cât mai mult cheltuielile cu salariile. Ştim foarte bine că posturile de director general sunt plătite mai bine decât cele de şef serviciu. Am ales să le desfiinţăm pe cele de director general tocmai pentru a face economii la bugetul instituţiei. Legea 296 nu prevedea concedierea de personal, ci doar reducerea de cheltuieli. Nu este articol sau capitol din Legea 296 pe care autoritatea de reglementare, în mandatul meu, să nu fi pus în aplicare”, a menţionat Niculescu.

Întrebat dacă nu îi este teamă că vor pleca din ANRE specialişti bine pregătiţi, Niculescu a punctat faptul că „lucrul acesta trebuie analizat de către cei care vor lua deciziile”.

„Nu este rolul meu ca preşedinte de instituţie. Dacă prim-ministrul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe un set de măsuri de reducere, trebuie să le punem în aplicare”, a subliniat şeful ANRE.