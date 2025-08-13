Kodak, unui dintre pionierii fotografiei, anunță că este aproape de faliment

Un brand istoric în pragul colapsului. Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul fotografiei Kodak ar putea dispărea în curând. Luni, în timpul prezentării rezultatelor sale financiare pentru al doilea trimestru din 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea companiei de a continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care ar putea să nu le poată plăti, scrie Le Figaro.

„Kodak are datorii care ajung la scadență în următoarele 12 luni și nu are nici finanțare angajată, nici lichidități disponibile pentru a face față acestor obligații dacă acestea ar ajunge la scadență în conformitate cu termenii lor actuali”, a scris compania într-un document de reglementare. CNN relatează că datoriile viitoare ale Kodak se ridică la aproximativ 500 de milioane de dolari. Compania, fondată de George Eastman la începutul anilor 1880, a declarat că avea 155 de milioane de dolari în numerar la 30 iunie, în scădere cu 46 de milioane de dolari față de 31 decembrie 2024.

Pentru a rambursa o parte din datoria sa uriașă, Kodak anunțase deja la sfârșitul anului trecut că va pune capăt planului său de pensii, care permite foștilor angajați să primească beneficii finanțate de companie. „Până la 15 august, ne așteptăm să avem o viziune clară asupra modului în care ne vom onora obligațiile față de toți participanții la plan și intenționăm să finalizăm această realocare până în decembrie 2025”, a explicat David Bullwinkle, directorul financiar al Kodak, într-un comunicat.

O depunere de bilanț în 2012

În ciuda acestor dificultăți, „în al doilea trimestru, Kodak a continuat să înregistreze progrese față de planul său pe termen lung, în ciuda provocărilor unui mediu de afaceri incert”, a declarat directorul general al companiei, Jim Continenza. Tarifele impuse de Donald Trump practic tuturor țărilor din lume nu au avut „niciun impact semnificativ” asupra activității sale în al doilea trimestru. De fapt, fostul gigant fotografic fabrică o mare parte din produsele sale, inclusiv aparate foto, cerneluri și filme, în Statele Unite. În mod evident, îndoielile declarate ale Kodak cu privire la viitorul său nu au fost pe placul piețelor. Pe Wall Street, acțiunile Eastman Kodak – numele complet al companiei – au scăzut cu 20% marți, în urma publicării rezultatelor și a previziunilor pesimiste.

Problemele Kodak sunt departe de a fi noi. Timp de un secol, compania a prosperat din producția de aparate foto și film. În anii 1970, aceasta producea 90% din peliculele și 85% din aparatele foto din Statele Unite, potrivit revistei The Economist. Dar a început să decadă în anii 1980, slăbită de concurența companiilor japoneze (Fujifilm, Sony, Canon), iar apoi de trecerea la tehnologia digitală, o schimbare pe care nu a reușit să o facă.

În 2012, compania cu sediul în Rochester, New York, a declarat falimentul. Atunci, s-a redresat de pe marginea prăpastiei la sfârșitul lui 2013, cu prețul unor sacrificii majore. Va fi același rezultat și de data aceasta?