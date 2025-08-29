Șefa diplomaţiei europene: „Avem 30 de zile” pentru o soluţie diplomatică în dosarul nuclear iranian / Ţările occidentale au declanșat mecanismul care s-ar putea încheia cu reimpunerea sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului

Ţările occidentale au acum treizeci de zile pentru a ajunge la o soluţie diplomatică în criza nucleară iraniană, a declarat vineri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a doua zi după declanşarea mecanismului care s-ar putea încheia cu reimpunerea sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Intrăm într-o nouă fază de 30 de zile (…) pe care trebuie să o folosim cu adevărat pentru a găsi soluţii diplomatice”, a declarat ea înaintea unei reuniuni informale a miniştrilor apărării din UE, a doua zi după decizia luată de europeni privind declanşarea mecanismului care urmează să ducă, în termen de o lună, la reintroducerea sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului. Această cerere urmează să fie examinată vineri de Consiliul de Securitate al ONU.

Franţa, Germania şi Regatul Unit, care formează grupul aşa-numit E3, au precizat joi într-o scrisoare către Consiliul de Securitate că „pe baza probelor factuale” consideră că Iranul este în poziţia de a nu-şi respecta angajamentele în virtutea acordului nuclear din 2015 (JCPOA) şi „invocă de asemenea mecanismul cunoscut sub numele de snapback”, care începe un proces de 30 de zile ce permite reimpunerea unei serii de sancţiuni suspendate în urmă cu 10 ani.

Uniunea Europeană, care susţine JCPOA, a participat la negocierile între grupul E3 şi Iran, în special la Geneva, unde a avut loc o ultimă reuniune în această săptămână înainte de decizia anunţată în cele din urmă joi de europeni.

Ţările occidentale suspectează Iranul că vrea să se doteze cu arma atomică, în timp ce Teheranul infirmă şi îşi apără dreptul de a dezvolta un program nuclear civil.