Secretarul general al Guvernului: Cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul / Comisia de Prognoză estimează o creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, puţin faţă potenţialul real al economiei, estimat la 3%

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii îl estimează la cel puţin 3% anual, transmite News.ro.

”Probabil cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul, să creşti economia. Şi atunci, uitându-ne pe ce a spus Comisia de Prognoză, că estimează 0,6 până la sfârşitul anului creşterea de PIB, ceea ce este foarte puţin pentru potenţialul real al economiei româneşti, pe care noi îl estimăm la minim 3% anual, am simţit nevoia să venim cu măsuri care să stimuleze creşterea economică fără a afecta bugetul de stat”, a declarat Radu Oprea, joi, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că există trei piloni pentru investiţii.

”Primul este cel al facilităţilor fiscale, al creditului fiscal şi al amortizării accelerate pe diverse programe care se referă în special la Green field pentru că aşa nu vom afecta baza impozabilă de astăzi a României, sunt doar proiectele pe viitor unde nu mai dăm scheme de ajutor de stat în cash, cum eram obişnuiţi până acum să venim şi să facem plăţi de la Ministerul Finanţelor, ci dăm o facilitate fiscală pentru aceste proiecte Green field importante peste 20 de milioane de euro în câteva industrii unde am analizat şi am văzut că avem potenţial de creştere foarte mare şi în acelaşi timp potenţial de reducere a deficitului balanţei comerciale”, a explicat Radu Oprea.

El a mai adăugat că România trebuie dezvoltată în mod echilibrat.

”De asemenea trebuie să dezvoltăm obligatoriu România echilibrat şi pentru că avem autostrada Moldovei şi pentru că astfel de zone care astăzi primesc infrastructură au potenţial foarte mare de dezvoltare pentru proiectele de minim cinci milioane de euro în zonele mai puţin dezvoltate, de asemenea pot beneficia de credit fiscal până la 50% din profit.Cercetarea-dezvoltarea o stimulăm de asemenea inclusiv partea aceasta de retehnologizare prin amortizare fiscală”, a mai transmis secretarul general al Guvernului.

El propune garanţii pentru IMM-uri.

”Trec repede la al doilea pilon care înseamnă garanţii pentru întreprindele mici mijlocii. Am avut programul IMM Invest cu toate programele ţintite pentru IMM-uri de garanţii, desfăşurat prin Fondul Naţional de Garantare. Acesta trebuie să continue pentru că a fost un proiect foarte bun. Gradul de nereuşită, de eşec este sub 1% astăzi. În cost pe bugetul de stat a fost undeva sub 0,08% din PIB. Foarte puţin, infim, astfel de proiecte care au grade multiplicare foarte mare apoi în economie trebuie să continue şi în ultimul rând simplificarea proceselor de avizare, dacă vreţi, va fi într-un timp foarte scurt disponibilă acea platformă pentru Oli, Oficiul de Licenţă industrială, oficiul unic. Pe această platformă vrem să aducem în continuare partea de avizare pentru toate aceste proiecte de importanţă naţională astfel încât să fie foarte simplu să poţi începe să construieşti în România un proiect Green field foarte repede”, a mai afirmat Radu Oprea.