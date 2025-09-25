G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune,…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave

Articole25 Sep • 177 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre informațiile privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave şi ceea ce crede că s-a făcut în ultimii ani, este o expresie populară, şi anume ”a pune batista pe ţambal”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

MInistrul Investiţiilor a fost întrebat în emisiunea Piaţa Victorei de la Europa FM dacă cetăţeanul a fost minţit în privinţa deficitului. ”Cred că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave decât ar fi. Ceea ce, cred că, s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară, a pune batista pe ţambal, în sensul că, cât a fost perioada electorală, şi vă pot confirma, inclusiv din discuţiile pe care le-am avut la Bruxelles, inclusiv Comisia a fost rugată ca, pe perioada asta pre-electorală, electorală, să nu pună presiune prea tare pe România, că e un context dificil, şi aşa mai departe”, a spus ministrul.

El a precizat că, ”la capătul zilei, a însemnat că, în loc să iei măsurile necesare acum doi ani de zile, când, evident, n-aveai nevoie de o ajustare atât de mare, ai mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic, de sfârşit de an, chipurile că faci nişte ajustări care era clar că nu o să-ţi ajungă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dragoş Pîslaru, despre PNRR: Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an / PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim

Articole25 Sep • 71 vizualizări
0 comentarii

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice

Articole25 Sep • 1.333 vizualizări
0 comentarii

Coreea de Sud dezvăluie că Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit, „suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”

Articole25 Sep • 3.125 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.