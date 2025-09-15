G4Media.ro
secretarul de stat Marco Rubio
Sursa foto: Nathan Howard / AP / Profimedia

Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul neclintit" al Washingtonului în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a promis luni că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” acestuia în atingerea obiectivelor în Fâşia Gaza, cerând în acelaşi timp eradicarea Hamas, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminată”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă la Ierusalim, alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

„Puteţi conta pe sprijinul şi angajamentul nostru neclintit de a duce acest lucru la bun sfârşit”, a adăugat el, în contextul în care Israelul este angajat într-un război împotriva mişcării islamiste palestiniene de aproape doi ani.

Secretarul de stat american a apreciat totodată că Hamas a fost încurajată de demersurile Franţei, Regatului Unit şi ale altor ţări de a recunoaşte un stat palestinian şi a cerut dezarmarea grupării militante palestiniene.

„Hamas trebuie să înceteze să existe ca element armat care poate ameninţa pacea şi securitatea regiunii”, a subliniat Rubio.

Vizita secretarului de stat american „este un mesaj clar că America este alături de Israel în faţa terorismului”, a afirmat la rândul său premierul Netanyahu.

