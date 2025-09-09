Secretar stat în Ministerul Educaţiei: La Fizică, raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul de posturi libere este total nesatisfăcător / Am avut la ultimul concurs 200 de candidaţi la Fizică şi aproape 700 de posturi complete

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Sorin Ion a afirmat, marţi, că raportul dintre numărul de candidaţi pentru catedrele de Fizică şi numărul de posturi libere este total nesatisfăcător şi a adăugat că la ultimul concurs au fost 200 de candidaţi şi aproape 700 de posturi complete. El a precizat că aceeaşi situaţie este şi la Chimie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sorin Ion a participat, marţi, la prezentarea raportului Education at a Glance (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

El s-a referit la procentul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, ierarhie în care ţara noastră stă foarte bine, potrivit acestui raport.

”Am să încep cu procentul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, acolo unde în ierarhia prezentată în raport România stă foarte bine, însă eu nu aş vrea să văd partea bună a lucrurilor, ci să o văd pe cea rea, pentru că e adevărat că, dacă analizăm la nivel global, procentul de profesori necalificaţi în România este foarte mic, însă în acelaşi timp distribuţia total neechilibrată pe discipline de studiu ne provoacă îngrijorări în acest moment”, a afirmat secretarul de stat.

El a menţionat că raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul de posturi libere este dezechilibrat la fizică.

”De exemplu, la Fizică, raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul de posturi libere este unul total nesatisfăcător în sensul că am avut la ultimul concurs circa 200 de candidaţi la fizică şi aproape 700 de posturi complete, fără să mai vorbim de cele incomplete. Lucrurile stau asemănător şi la Chimie şi, în ultima perioadă, acest fapt se simte şi la maiştrii instructori. Acestea ar fi faptele, problema este ce facem cu datele obţinute”, a declarat Sorin Ion.

El propune realizarea unei strategii pentru îndreptarea acestei situaţii.

”Este imperios necesar ca Ministerul să elaboreze o strategie care să pună în contact mai strâns zona de preuniversitar cu învăţământul superior prin înfiinţarea de programe de studii dedicate pentru aceste discipline, aşezarea acestora într-un top al priorităţilor universităţilor şi de ce nu poate nişte beneficii pentru cei care aleg aceste specializări. Altfel, în viitorul apropiat, locul bun pe care îl avem în acest moment în clasamentul european poate să se deterioreze rapid”, a mai transmis secretarul de stat.