Se deschide Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) /Ppoeţi din peste 30 de ţări şi mai mult de 60 de evenimente

Cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), care va reuni poeţi din peste 30 de ţări şi va cuprinde mai mult de 60 de evenimente, se va deschide luni, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis vineri AGERPRES, evenimentul, la care au fost invitate personalităţi culturale şi diplomatice, va include un amplu recital poetic cu invitaţi din România, SUA, Italia, Spania, Mexic, Columbia şi Honduras, dar şi un concert susţinut de Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

În 2025, FIPB le propune iubitorilor de poezie nu mai puţin de 224 de momente de lecturi publice, susţinute de nume importante ale scenei poeziei internaţionale din peste 30 de ţări, alături de autori români de primă mărime precum Ana Blandiana, Ion Mureşan, Magda Cârneci, Nora Iuga, Dinu Flămând, Simona Popescu, Octavian Soviany, Radu Vancu sau Varujan Vosganian.

Pe parcursul festivalului, iubitorii de artă vizuală vor putea explora cinci expoziţii, fiecare aducând o perspectivă diferită asupra poeziei şi a expresiei artistice. De asemenea, vor putea lua parte la recitaluri de violoncel cu Jean-Marie Leclair, concerte de fado cu Jezebel, jazz şi muzică experimentală cu Mircea Tiberian, Nadia Trohin, Mircea Rusu Band sau la evenimente poetico-muzicale cu Mircea Florian.

Un element aparte al ediţiei 2025 vor fi serile tematice de poezie, dedicate literaturilor naţionale şi comunităţilor poetice contemporane, realizate în parteneriat cu ambasade şi institute culturale din Bucureşti.

„Seara franceză aduce poeţi şi traducători în dialog cu lirica română, în prezenţa unor reprezentanţi ai corpului diplomatic şi ai mediului cultural parizian; seara turcă explorează poezia anatoliană contemporană prin lecturi bilingve şi discuţii despre receptarea acestei literaturi în România; seara georgiană (în parteneriat cu Ambasada Georgiei) evidenţiază tradiţia spirituală a Sfântului Antim Ivireanul, punând în lumină poezia identităţii, a limbii şi a memoriei culturale. Alte seri tematice, dedicate poeziei din Mexic, Cuba, Portugalia şi Chile, vor include recitaluri, lansări de carte şi momente muzicale tradiţionale (fado, chitară sud-americană)”, precizează sursa citată.

Un alt moment este integrarea FIPB în reţeaua internaţională Bosques de la Poesia, iniţiată în parteneriat cu Mişcarea Internaţională Bosques de la Poesia, fondată în 2020 de scriitorii Leopoldo „Teuco” Castilla, Pedro Solans şi Aldo Parfeniuk.

„În cadrul acestui proiect global, se plantează copaci în grădini şi spaţii memoriale, creând „păduri poetice” simboluri ale păcii, dialogului şi memoriei culturale. În România, ceremonia de plantare a cireşilor va avea loc la Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărţişor”, marcând inaugurarea Grădinii Poeziei Tudor Arghezi, parte a unei hărţi culturale internaţionale alături de păduri poetice din Mexic, Spania, Chile, Japonia şi Argentina”, se arată în comunicat.

Programul FIPB include şi momente remember dedicate scriitorilor Gheorghe Crăciun, Andrei Bodiu şi Ion Stratan, precum şi momentul „Virgil Tănase – 80”, care onorează memoria acestui scriitor recent dispărut.

Evenimentele FIPB vor avea loc la Grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române, Aula BCU „Carol I”, Institutul Cervantes, Institutul Francez, ARCUB, librării şi galerii de artă, publicul urmând să aibă acces gratuit.

Un proiect realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Muzeul Naţional al Literaturii Române din Capitală.