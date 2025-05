Scrisoare deschisă a mișcării rock din România către românii de pretutindeni, publicată de Dan Byron: De această dată, nu e vorba de a alege răul cel mai mic – e o alegere clară între rău și bine / Mergi la vot! Acum, România are nevoie de noi toți / Îl susținem pe Nicușor Dan

Artistul Dan Byron a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, o scrisoare deschisă a mișcării rock din România către românii de pretutindeni, în care se afirmă că, „de această dată, nu e vorba de a alege răul cel mai mic – e o alegere clară între rău și bine”.

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ROMÂNII DE PRETUTINDENI

De la artiști, organizatori, jurnaliști și fotografi din mișcarea rock din România

Dragi prieteni, frați și surori din țară și de peste tot în lume,

Suntem artiști, organizatori, jurnaliști, fotografi – suntem parte din mișcarea rock din România și din Europa. Dar, dincolo de tot ce ne definește artistic sau profesional, suntem cetățeni ai unei țări care se află din nou la răscruce.

Pe 18 mai, fiecare vot contează. Este turul 2 al alegerilor prezidențiale, iar România are de ales între două direcții complet opuse: o orientare europeană, democratică, deschisă sau una izolaționistă, vulnerabilă economic, controlată de reflexe autoritare.

La fel ca și voi, mulți suntem dezamăgiți, confuzi, chiar sătui de tot ce înseamnă politică. Știm că „toți sunt la fel” pare un refren mai răsunător decât orice vers dintr-un cântec. Dar adevărul este că nu toți sunt la fel. De această dată, nu e vorba de a alege răul cel mai mic – e o alegere clară între rău și bine.

În weekend, România va face o alegere esențială: încotro merge – spre Europa, spre normalitate, spre un viitor decent – sau înapoi cu zeci de ani, în izolare, economie instabilă, climat social și politic ce frizează dictatura.

Credem în inteligență, în onestitate, în oameni competenți care construiesc, nu care distrug. Credem în știință, nu în teorii conspiraționiste, alarmiste, afirmații vagi și fără susținere logică.

România merită mai mult decât voci care strigă și doar fac promisiuni fără acoperire sau proferă acuze nefondate. Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de un președinte decent, echilibrat și onest, care să apere valorile democratice și europene. De aceea, îl susținem pe Nicușor Dan – nu ca pe un idol, ci ca pe un om integru, cu principii solide, fără rețele ascunse în spate și care, spre deosebire de alții, chiar pare să poată ajuta la construirea un viitor mai bun.

Acum este vremea ca vocile tăcute să răsune. Nu doar chitarele, nu doar versurile, nu doar luminile scenelor, ci și voturile noastre – ale celor care cred că România poate fi într-adevăr un loc mai bun, mai echitabil, o adevărată casă pentru toți.

Dacă încă ești indecis, te rugăm să nu renunți. Să nu lași altora decizia care te privește DIRECT, deși alte voci îți spun că nu contezi. Dacă ești plecat din țară, fă-ți timp, informează-te, mergi la vot. Dacă ești în țară, mobilizează-i și pe cei din jurul tău. Pentru că nu e vorba doar de politică. E vorba de viitorul nostru comun.

România a fost, zeci de ani, scufundată în totalitarism. Dar, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră nu mai este pierdută și nu mai este singură. Sprijinul european a fost esențial în dezvoltarea din ultimele decenii, iar diferența dintre România anilor ’90 și România de azi este vizibilă pentru toți. Tocmai de aceea, singurul viitor demn și stabil pentru România este unul european – nu izolaționist, nu pro-rus, ci ancorat în valorile democrației și ale libertății.

ACUM, România are nevoie de noi toți.

Această scrisoare este semnată de artiști, organizatori, jurnaliști și profesioniști din mișcarea rock din România, dar lista rămâne deschisă. Invităm toți cei care împărtășesc valorile acestui apel – indiferent dacă urcă pe scenă, organizează evenimente scriu cronici sau promovează cultura – să ni se alăture și să își adauge numele. Pentru că doar împreună putem face vocea noastră să conteze.

Cu respect și speranță, Reprezentanți ai mișcării rock din România

Aby Stage Bar Rm. Valcea, Adriana Dumitrof (Jurnalist), Al Ghehenii, Alexandru Albiter (Grup ’74), Alexandru „Gomez” Dascaloiu (L.O.S.T.), Alin Dinca (Trooper), Alin Stefanescu (Muzician), Alin Voica (Momente De Ogradă), Alternosfera, Altlut, Ambilet, An Theos, Ana Maria Suruniuc (Muzician), Andrei Găluț (Goodbye To Gravity), Anna Vixie (Artist Grafic), Antebellum, Antpile, ARTmania Festival, Asemic, Awake The Demons, Bacea Olaf Daniel (Am O Stare), Bazar De Muzică, Be Right Band, Bodark, Bogdan Balasa (Gothic), Bogdan Ciovica (Metalfan), Breathelast, Brezoi Folk Festival, Bucium, Bucovina, byron, Caliman Adrian Constantin (Rock’N’Iasi), Carousel Band, C.A.S.H., Catalin Andrei (Cin5I), Catalin Florescu Katala (Sound & Light), Catalin Ovidiu Popa (Muzician, Prof. Universitar), Catalina Popa-Mörck (Muzician), Ciprian Martin (Spectral), Ciprian Vladut (Fotograf), Cloșca, Codruta Vulcu (Organizator), Constelatii Rock Rm. Valcea, Corbu, Costinescu George (Motoract), Cozmetic, Cristi I. Popescu (Jurnalist Tv/Rock Maniac), Cristian Tibu (Antreprenor Merchandise), Cristina Oltean (PR), Cătălin Constantin (Muzician), Damien Phulpin (Civic Rebels), Dan Cioara (Ctc Music Events), Dan Zaharia (Organizator), Dark Fusion, Diamonds Are Forever, Din Fier, Dirty Shirt, Domino, Doru Ionescu (Tvr, Rock Fm), Dragoș Șuteu (Tour Manager, Merchandising), Dudu Isabel (Muzician), E-an-na, Electric Nights Brezoi, Ella Negrescu (Shikage Management), Emil Biebel, Eugen Cismasu (Jurnalist), False Reality, Fara Zahar, Festivalul Celtic Transilvania (Narcis Mureșan Și Caius Cârcu), Festivalul Praetorian Gates Alba Iulia, Fittonia, Focus In The Park, For The Wicked, Front, Gabi Pipai Andries (Sunetist), Gabriel Radu Arnautu (Muzician), Garnoo, Gavril (Sunetist, Tehnician), George Moțoc (Rock Din Capul Lui Moțoc), Green Eyes Of Darkness, Gri, Grimus, Guerrillas, Guitar Meeting, Hatespeech, Hiraeth, Horia Buzuleciu (Muzician), Hostvge, Hteththemeth, Hypno Ceperco, Imund, Inno Brezeanu (Rostalgy Events), Ionut Iancu (Sombres Nuits – Fotograf), Irina Marinescu (Rock Fm), István Vlădăreanu (Muzician), Iuliana Gabriela Dogaru (Tour Manager, Merchandising), Iuliu-Florin Barbu (Muzician), Kovacs Andras (Muzician), Kumm, Kunnstra, Laura Andreea Mihaila (Muzician), Laurențiu Străuț (Wacken Metal Battle), Left Hand Path, Liliana Popa (Jurnalist), Live Music Summer Camp Brezoi, Liveset Recording Studio, Lowbass5 Studio, Luna Amara, Machiavellian God, Magica, Mano & Gregor, Marchosias, Marius Barbu (Muzician), Marius Neagu Aka Văru’ (Muzician), Maximum Rock,, Mihai Coro Caraveteanu (Booking Agent), Mihai Razvan Mugescu (Asociația Mentor Rock), Mihail, Miluță Flueraș (Fotograf / Dop), Monokrom, Nelu Dumitrescu – Iris, Neon Prophecies, Nightlosers, NOR, Northwest Hardcore Booking Branch, Oana Tache (Virgin Radio), Odyssey, Olimp Boros (Promoter & Rock Dj), Onenightstand, Open Air Blues Festival Brezoi, Outflow, Overburn, Overground Music, Ovidiu Bar (Fotograf), Paul Pișta (Hoinar Printre Litere), Paul Voicu (Fotograf), Pinholes, Pomo (Tehnician), Powderpuff, Praetorian Gates Festival, Promusic Events, Puszta Paddies, Quadra, Radu Constantinescu (Muzician, Inginer De Sunet), Radu Iaszberenyi (Muzician), Raluca Rugina (Promoter Evenimente), Raluca Talasman (Rock The Sea), Rana, Raul Bogdan (Futureproof_Magazine), Raze, Razvan Lupascu (Fotograf/Videograf), Revolter, Riot Monk, Roadkillsoda, Rock Monsters Romania, Rock The Camp, Rockstadt, Romanian Rock(er), Scars Of A Story, Score, Sergiu Bolotă (Muzician), Shadowsail, Ska-Nk, Smae, Son Of A Pixel, Sonic Overload, Sorin Anchidin (Metalfan), Spiritual Ravishment, Stefan Tivodar (Fotograf / Proiectul Tivodar), Stefan Zaharescu (Agent De Booking/Artist), Stema, Stoicescu Corina (Etheric), Syfo Dias, Symphress, Syn Ze Sase Tri, Taking Back August, Teodor Ardeleanu (Muzician), Teodora Georgescu (Kimaro Entertainment), The Groovy Bastards, The Strizzers, Tolea Postovei (Top T Buzau), Truda, Tudor Dorel (Psychosounds Music), Ultimu’ Nivel, Underwaves, Ungolianth, Unguru’ Bulan, Valentin Diaconescu (Fotograf), Vandaal, Vasile Hotea-Fernezan (Jurnalist), Vlad Alexandrescu (Civic Rebels), Vlad Busca (L.O.S.T.), Vlad Cioculeasa (Civic Rebels), Vlad Horo (Fotograf), Voodoo Child, Vraciu Alexandru Arnautu (muzician, comedian), Vârf Carpatin, Walking To The Moon, White Walls, ZOB