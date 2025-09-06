Scenarii originale, cărți, pelicule deja existente sau cazuri reale? În ce proporție se bazează filmele americane pe diferite surse

Deși majoritatea filmelor sunt încă bazate pe scenarii originale, a existat o tendință notabilă de a se inspira din material existent în industria cinematografică, unele dintre cele mai mari succese de box office ale secolului XXI fiind adaptări ale unor benzi desenate, romane sau seriale de televiziune, scrie Statista.com. Această tendință a culminat în 2024, când cele 10 filme cu cele mai mari încasări din America de Nord au avut un lucru în comun: toate s-au bazat pe proprietate intelectuală (PI) existentă. Dragostea industriei pentru continuări, prequel-uri, francize și adaptări este direct legată de criza actuală de box office, deși unii ar argumenta că lipsa ideilor originale este, de asemenea, una dintre cauzele dificultăților industriei de a reveni la nivelurile de dinainte de Covid.

Indiferent de ce a venit prima dată, criza sau (supra)dependența de drepturile de priorietate existente, este un fapt că studiourile tind să evite riscurile în perioadele dificile. Realizarea de filme bazate pe cărți populare, jocuri video sau succese de box office anterioare este o modalitate dovedită de a juca în siguranță la Hollywood, deoarece astfel de filme pot atrage baze de fani existente și, prin urmare, elimină aproape riscul de eșec la box office. În ultimii ani, se pare că există o oarecare rezistență împotriva acestei tendințe, deoarece unele continuări și filme din franciză au avut eșec la box office. După ani de dependență excesivă de proprietate intelectuală de încredere și dovedită, publicul pare să tânjească după material original în loc de mai mult din același lucru. Cel puțin, spectatorii s-au săturat de continuări sau intrări în franciză care par a fi niște acțiuni leneșe de acaparare a banilor. În vremea rețelelor sociale, recomandările negative se răspândesc mai repede ca niciodată, ceea ce duce la scăderi dramatice ale vânzărilor de bilete la filmele sub medie după săptămâna de premieră.

Conform studiului de piață realizat de The Numbers, filmele bazate pe scenarii originale au reprezentat 46,8% din vânzările de bilete din America de Nord între 1995 și 2025. Filmele bazate pe cărți sau povestiri scurte au reprezentat 20% din biletele vândute, în timp ce adaptările de benzi desenate – probabil cel mai de succes gen al secolului XXI – au reprezentat 10% din vânzările totale de bilete.