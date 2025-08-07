Scandal în Columbia după numirea unui fost lucrător sexual şi actor porno în funcția de ministru al Egalităţii

Un fost actor porno şi lucrător sexual, Juan Carlos Florian, în vârstă de 42 de ani, urmează să devină ministrul Egalităţii, după ce a fost numit în funcţie de către preşedintele Gustavo Petro, o numire care face valuri în Columbia şi inclusiv în tabăra şefului statului, relatează canalul de știri RFI, citat de News.ro.

Portofoliul a fost înfiinţat în 2023 şi este însărcinat să garanteze accesul comunităţilor celor mai vulnerabile la programe sociale.

Juan Carlos Florian, care apărat întotdeauna drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, o comunitate din care face parte, a muncit la lucrător sexual şi creator de conţinuturi porno pe când locuia la Paris.

El a fost nevoit să se exileze în Franţa în urma unor ameninţări împotriva sa din cauza orientării sexuale.

El a înfiinţat primul sindicat al lucrătorilor şi lucrătoarelor sexuale.

”AM FOST MAI MULT DECÂT UN SIMPLU ACTOR PORNO”

Juan Carlos Florian nu este un novice în viaţa politică columbiană.

El a fost prim-director adjunct însăecinat cu probleme LGBT la Secretariatul Integrării Sociale la Bogota.

La acea vreme, actualul preşedinte Gustavo Petro era primarul oraşului.

După ce au început să curgă critici, şeful statului a ridicat tonul şi i-a luat apărarea viitorului său ministru.

”Noi suntem Guvernul schimbării! Vrem egalitate. Ceea ce se întâmplă la Ministerul Egalităţii este o ceartă internă”, a declarat el.

”Am fost mai mult decât un simplu actor porno”, ”am peste 20 de ani de experienţă profesională în diverse organizaţii de cooperare internaţională şi am fost funţcionar public”, se apăra în ianuarie Juan Carlos Florián într-un interviu acordat ziarului El Espectador, după un scandal provocvat de numirea sa în postul de ministru adjunct.

El este politolog la Universitatea Javeriana.

”Munca sexuală este o meserie ca oricare alta şi nu-i putem ataca pe cei care o fac” iar astfel ”îşi întreţin familiile”, declara el, subliniind că lucrătorii sexuali ”fac parte din clasa muncitoare”,