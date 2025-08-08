G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Șapte țări, conduse de China, SUA și Arabia Saudită, au produs două…

plastic, sticle
sursa: dreamstime.com

Șapte țări, conduse de China, SUA și Arabia Saudită, au produs două treimi din plasticul global în 2024

Green News8 Aug 0 comentarii

Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul tratat din lume pentru a pune capăt poluării cu plastic, analizează producţia a patru dintre cele mai comune tipuri de polimeri virgini: polietilenă (PE), polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET) utilizat în sticlele de apă şi polistiren (PS).

Cu 34% din producţia acestor patru materiale, China este de departe lider, urmată de Statele Unite (13%) şi Arabia Saudită, Coreea de Sud (5%), India şi Japonia.

Germania, singura ţară europeană din clasamentul primilor 10 producători la nivel mondial, urmează cu 2% din totalul producţiei acestor patru materiale plastice în anul trecut.

Potrivit unui studiu puţin mai vechi realizat de furnizorul de date energetice Wood Mackenzie, producţia de plastic este concentrată, de asemenea, într-o mână de companii mari, dintre care unele sunt deţinute de stat: doar 18 companii au produs mai mult de jumătate din polimerii de plastic din lume în 2021.

Conform aceleiaşi surse, principalul producător mondial este grupul chinez de stat Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), care produce de unul singur 5,4% din plasticul mondial.

El este urmat de compania petrolieră americană ExxonMobil (5%), compania chimică americană LyondellBasell (4,5%), grupul petrolier de stat din Arabia Saudită Saudi Aramco (4,3%) şi PetroChina din China (4,2%).

În acest clasament, liderii europeni sunt Regatul Unit cu Ineos (2,8%), pe locul al şaptelea, Austria, cu Borealis (2,3%), pe locul al zecelea, şi Franţa cu TotalEnergies (2%), pe locul al unsprezecelea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

„Combustibili fosili în altă formă”: Rata de reciclare a plasticului stagnează sub 10%, conform unui raport / „Acest studiu ne reamintește încă o dată că nu putem scăpa de poluarea cu plastic prin reciclare”

Green News15 Apr 2025
0 comentarii

ONG: „Circuitul apei în natură devine, din păcate, un circuit al plasticului în natură” / ”Dunărea, la intrarea în țară, transportă în medie aproximativ 100 de tone de plastic, ceea ce înseamnă enorm”

Green News20 Mar 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.