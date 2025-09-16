Samuel Umtiti, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a anunțat că se retrage la 31 de ani
Fostul fundaș central al Barcelonei, Samuel Umtiti, figură-cheie în campania triumfătoare a Franței la Cupa Mondială din 2018, și-a anunțat retragerea la vârsta de 31 de ani, conform Reuters.
Produs al academiei lui Olympique Lyonnais, Umtiti a ajuns la Barcelona în 2016 și a adunat 133 de apariții pentru club, contribuind la câștigarea a două titluri de LaLiga.
Cariera lui Umtiti a fost însă afectată de probleme cronice de cartilaj la genunchi, ultima sa echipă fiind Lille, în Ligue 1.
„După o carieră intensă, cu suișuri și coborâșuri, a venit momentul să spun adio… Am dat TOTUL cu pasiune și nu am NICIUN regret”, a scris Umtiti pe rețelele de socializare luni seara.
„Aș dori să mulțumesc tuturor cluburilor, președinților, antrenorilor și jucătorilor alături de care am avut privilegiul să lucrez”, a adăugat fundașul, cel care a marcat golul victoriei pentru Franța în semifinala Cupei Mondiale din 2018 contra Belgiei.
El a fost titular și în finala câștigată de Franța cu 4-2 împotriva Croației, care a adus al doilea trofeu mondial din istoria „Les Bleus”.
