Samuel Umtiti, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a anunțat că se…

Fundașul francez Samuel Umtiti în semifinala Cupei Mondiale 2018
Sursa foto: Captură video

Samuel Umtiti, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a anunțat că se retrage la 31 de ani

Sportz16 Sep 0 comentarii

Fostul fundaș central al Barcelonei, Samuel Umtiti, figură-cheie în campania triumfătoare a Franței la Cupa Mondială din 2018, și-a anunțat retragerea la vârsta de 31 de ani, conform Reuters.

Produs al academiei lui Olympique Lyonnais, Umtiti a ajuns la Barcelona în 2016 și a adunat 133 de apariții pentru club, contribuind la câștigarea a două titluri de LaLiga.

Cariera lui Umtiti a fost însă afectată de probleme cronice de cartilaj la genunchi, ultima sa echipă fiind Lille, în Ligue 1.

„După o carieră intensă, cu suișuri și coborâșuri, a venit momentul să spun adio… Am dat TOTUL cu pasiune și nu am NICIUN regret”, a scris Umtiti pe rețelele de socializare luni seara.

„Aș dori să mulțumesc tuturor cluburilor, președinților, antrenorilor și jucătorilor alături de care am avut privilegiul să lucrez”, a adăugat fundașul, cel care a marcat golul victoriei pentru Franța în semifinala Cupei Mondiale din 2018 contra Belgiei.

El a fost titular și în finala câștigată de Franța cu 4-2 împotriva Croației, care a adus al doilea trofeu mondial din istoria „Les Bleus”.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Samuel Umtiti (@samumtiti)

 

