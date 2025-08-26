Salariile în fotbalul european: Decalaj uriaș între Real Madrid și restul marilor cluburi

Real Madrid se menține lider absolut în fotbalul european atunci când vine vorba despre salariile plătite jucătorilor săi, informează L’Equipe. Salariul mediu anual este de 11,2 milioane de euro pe fotbalist, cu mult peste orice altă echipă de top de pe Bătrânul Continent.

Media de 11,2 milioane de euro este valabilă pentru sezonul 2025-2026.

L’Equipe citează datele Betideas și Capology, iar cifra este cu 60% mai mare decât media marilor cluburi europene, confirmând statutul de super-putere financiară al Realului.

Avem însă de-a face cu o mică scădere față de sezonul trecut, unul în care media era una de 12 milioane €/jucător.

Barcelona și Manchester City, mult în urma Realului

Pe locul secund al clasamentului se găsește FC Barcelona, dar la mare distanță. Catalanii au o medie de 7,91 milioane de €/jucător.

Este o valoare în scădere, după ce stagiunea precedentă gruparea blau-grana avea o medie de 8,5 milioane de euro pe jucător.

Podiumul este completat de Manchester City: fosta campioană a Angliei are o medie salarială de 7,43 milioane €/jucător.

În acest sezon, media salariilor din tabăra „cetățenilor” a crescut cu peste un milion de euro față de anul trecut.

În vecinătatea podiumului se găsește Bayern Munchen (7,38 milioane €/jucător), germanii fiind urmați de PSG și Arsenal, ambele cu aproximativ 7 milioane €/jucător.

Din top 10 mai fac parte și alte grupări din Premier League: Liverpool și Manchester United – aproximativ 6 milioane €/jucător, plus Chelsea și Tottenham – aproximativ 4,5 milioane €/jucător.

Interesant este faptul că niciun club din Serie A nu se află printre primele zece din Europa. Decalajul financiar dintre salariile plătite în Italia și elitele din Spania, Anglia, Germania și Franța este tot mai mare.

Clasamentul arată dominația clară a Realului din Madrid atunci când vine vorba despre puterea financiară, echipa „blanco” jucând practic într-o ligă proprie din acest punct de vedere.