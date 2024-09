Rușii susțin că au intrat în periferia vestică a orașului ucrainean Vuhledar

Canalele Telegram de propagandă militară rusească susțin că unități rusești au intrat în periferia vestică a orașului Vuhledar și publică videoclipuri cu steaguri pe două clădiri cu mai multe etaje devastate de bombardamente, potrivit BBC.

Deocamdată, BBC nu este în măsură să verifice autenticitatea acestor videoclipuri, însă peisajul pe care îl prezintă este similar cu peisajul din imaginile din satelit ale părții de vest a Vuhledar.

In Vuhledar the Russian have now occupied a tower block to the west of the town. Geolocated at 47.78238747883157, 37.24022426256825 pic.twitter.com/9SwfR6saUK

Like it or not. Western Vuhledar is under Russian occupation, with a high likeliness that Ukraine has already moved its forces out completely. pic.twitter.com/XRyLW3jxjK

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2024