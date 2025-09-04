G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia spune că garanţiile de securitate solicitate de Ucraina sunt „garanţii periculoase”…

armata ucraineana, soldati, militari, forte terestre, operatiune, razboi ucraina, misiune, front, ucraineni
Sursa foto: Genya SAVILOV / AFP

Rusia spune că garanţiile de securitate solicitate de Ucraina sunt „garanţii periculoase” pentru Europa

Articole4 Sep • 236 vizualizări 0 comentarii

Rusia a denunţat joi ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a „Coaliţiei voluntarilor”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat măsuri împotriva lui Putin: „Dacă vom fi nemulţumiţi, veţi vedea că se vor întâmpla lucruri / Şi voi şti destul de bine ce vom face”

Articole3 Sep • 828 vizualizări
0 comentarii

Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Articole3 Sep • 209 vizualizări
0 comentarii

Mii de case fără curent în Ucraina în urma unor bombardamente ruse / Zelenski denunţă „impunitatea” lui Putin / Rusia a lansat 502 drone şi 24 de rachete

Articole3 Sep • 267 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.