Rusia spune că garanţiile de securitate solicitate de Ucraina sunt „garanţii periculoase” pentru Europa

Rusia a denunţat joi ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, citată de News.ro.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a „Coaliţiei voluntarilor”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova.