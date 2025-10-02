G4Media.ro
Rusia şi Ucraina fac un schimb de câte 185 de prizonieri de război, anunţă Moscova

Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de câte 185 de priznieri de război, anunţă joi Moscova, singurul tip de operaţine în care cele două ţări continuă să coopereze după peste trei ani şi jumătate de conflict, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”185 de militari ruşi au fost repatriaţi de pe teritoriul controlat de către regimul de la Kiev”, anunţă pe Telgram Ministerul rus al Apărării.

”În schimb, au fost predaţi 185 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene”, adaugă el.

Ministerul precizează că 20 de civili au fost de asemenea predaţi Moscovei.

