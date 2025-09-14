G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii…

Maia Sandu in Parlamentul European
Sursa foto: captură video

Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii Moldova

Articole14 Sep 0 comentarii

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia şi-a intensificat ingerinţa în alegerile parlamentare din 28 septembrie, vizând în special alegătorii din diaspora, potrivit Financial Times, citat de European Pravda.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sandu, care s-a bazat pe sprijinul diasporei pentru a obţine al doilea mandat anul trecut şi pentru a avansa parcursul european al ţării, a afirmat că Moscova derulează o campanie online de dezinformare. „Rușii vizează diaspora”, a spus şefa statului.

Ea a acuzat Moscova că foloseşte preoţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă şi că se foloseşte de reţeaua de boţi Matrioşka pentru a crea conţinut fals, prezentat ca fiind din surse media străine credibile.

Potrivit Maiei Sandu, Rusia ar fi cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile din 2024.

Preşedinta a avertizat că tacticile Kremlinului evoluează, menţionând inclusiv implicarea unor grupări criminale plătite de Moscova pentru a provoca tulburări în închisorile moldoveneşti.

„Este într-adevăr o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le foloseşte, încercând să copleşească instituţiile noastre”, a spus Sandu.

Ea a subliniat că, în faţa presiunilor ruse şi a riscurilor cu care se confruntă Moldova, „integrarea în UE este singura cale de a supravieţui ca democraţie”.

„Credem că UE trebuie să găsească o soluţie astfel încât atât Moldova, cât şi Ucraina să facă următorii paşi”, a adăugat preşedinta.

Sandu a descris viitoarele alegeri parlamentare drept ultimul obstacol pe calea Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană.

Context

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie şi sunt considerate decisive pentru direcţia viitoare a ţării.

Un sondaj realizat de iData, publicat pe 8 septembrie, a arătat că partidul Maiei Sandu beneficia de sprijinul a mai puţin de 25% dintre respondenţi, în timp ce Blocul Electoral Patriotic, pro-rus, se afla pe primul loc.

Totuşi, pe 12 septembrie, au apărut informaţii potrivit cărora un sondaj realizat de International Republican Institute (IRI) arată aproape 40% sprijin pentru partidul preşedintei în exerciţiu, înainte de alegeri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Maia Sandu, în audienţă de Papa Leon al XVI-lea: M-a asigurat că Moldova este văzută şi este auzită

Articole12 Sep • 271 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Maia Sandu în plenul Parlamentului European: Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal hibrid împotriva noastră. Câmpul de luptă sunt alegerile / Moldova poate fi terenul de testare, dar ținta este Europa

Articole9 Sep • 909 vizualizări
3 comentarii

Maia Sandu, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov: Această lecţie a istoriei este mai actuală ca oricând, pentru că şi astăzi vedem încercări de a redesena graniţe cu forţa

Articole23 Aug 2025 • 418 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.