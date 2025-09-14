Rusia foloseşte preoţi şi boţi pentru a influenţa alegerile, spune preşedinta Republicii Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia şi-a intensificat ingerinţa în alegerile parlamentare din 28 septembrie, vizând în special alegătorii din diaspora, potrivit Financial Times, citat de European Pravda.

Sandu, care s-a bazat pe sprijinul diasporei pentru a obţine al doilea mandat anul trecut şi pentru a avansa parcursul european al ţării, a afirmat că Moscova derulează o campanie online de dezinformare. „Rușii vizează diaspora”, a spus şefa statului.

Ea a acuzat Moscova că foloseşte preoţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă şi că se foloseşte de reţeaua de boţi Matrioşka pentru a crea conţinut fals, prezentat ca fiind din surse media străine credibile.

Potrivit Maiei Sandu, Rusia ar fi cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile din 2024.

Preşedinta a avertizat că tacticile Kremlinului evoluează, menţionând inclusiv implicarea unor grupări criminale plătite de Moscova pentru a provoca tulburări în închisorile moldoveneşti.

„Este într-adevăr o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le foloseşte, încercând să copleşească instituţiile noastre”, a spus Sandu.

Ea a subliniat că, în faţa presiunilor ruse şi a riscurilor cu care se confruntă Moldova, „integrarea în UE este singura cale de a supravieţui ca democraţie”.

„Credem că UE trebuie să găsească o soluţie astfel încât atât Moldova, cât şi Ucraina să facă următorii paşi”, a adăugat preşedinta.