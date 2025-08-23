Maia Sandu, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov: Această lecţie a istoriei este mai actuală ca oricând, pentru că şi astăzi vedem încercări de a redesena graniţe cu forţa

Preedintele Republici Moldova, Maia Sandu, afirmă, la împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, că această „lecţie a istoriei” este „mai actuală ca oricând, pentru că şi astăzi vedem încercări de a redesena graniţe cu forţa şi de a supune oameni împotriva voinţei lor”, transmite News.ro.

Sâmbătă, 23 august, se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, un act prin care două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate şi demnitate, se arată într-un comunicat al Preşedinţiei Republicii Moldova.

Potrivit aceleiaşi surse, consecinţele au fost tragice: milioane de oameni au fost dezrădăcinaţi, trimişi în lagăre sau ucişi, iar în Republica Moldova generaţii întregi au trecut prin deportări, foamete, frică şi lipsuri.

„Această lecţie a istoriei este mai actuală ca oricând, pentru că şi astăzi vedem încercări de a redesena graniţe cu forţa şi de a supune oameni împotriva voinţei lor. Vedem şi la noi politicieni care doresc să ne dezbine şi să ne tragă înapoi în întunericul dictaturii şi al fricii, acolo unde nu trebuie să revenim niciodată”, a declarat preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Şefa statului a subliniat că Republica Moldova şi cetăţenii săi au ales în mod hotărât drumul libertăţii, al democraţiei şi al păcii.

„Trebuie să avem grijă ca acest drum să fie ireversibil. Doar aşa putem onora memoria celor care au suferit şi putem construi o ţară puternică, liberă şi europeană”, a conchis Maia Sandu.