Mii de persoane participă la concertul de la Vatican cu Bocelli și Pharrell Williams, urmat de un spectacol surpriză cu drone

Peste 80.000 de persoane au asistat la concertul Grace for the World din Piața Sfântul Petru de la Vatican, care a fost urmat de un spectaculos show de drone, relatează Euronews.

Spectacolul a încheiat Întâlnirea mondială privind fraternitatea umană 2025, o reuniune de două zile care a reunit oameni din întreaga lume pentru a reflecta asupra umanității într-o epocă definită de provocări sociale și de mediu, precum și de progrese tehnologice rapide.

Programul concertului a inclus cântărețul american Pharrell Williams împreună cu corul gospel Voices of Fire, tenorul italian Andrea Bocelli și alți artiști internaționali precum John Legend, Jennifer Hudson și Karol G.

„Vreau să-i mulțumesc sincer Sanctității Sale Papa Leon [al XIV-lea] pentru că ne-a deschis tuturor porțile acestui loc sacru și pentru că ne-a reamintit că adevărata compasiune și harul încep cu fraternitatea, văzându-ne unii pe alții ca frați și surori și semeni ai noștri,” a spus Pharrell Williams, care a co-regizat spectacolul cu Andrea Bocelli, în timpul discursului de deschidere al concertului istoric.

„Aceasta este o oportunitate pentru oameni de a se mobiliza și de a-și recunoaște puterea în număr. Încă nu am făcut acest lucru ca specie, încă nu ne-am întrebat de dragul umanității, dincolo de limitele și constrângerile diferitelor religii, dacă putem să ne ținem de mână pentru o clipă și să vedem lumina pe care o avem,” și-a încheiat mesajul puternic despre unitate.

După concert, peste 3.000 de drone s-au aprins deasupra Capelei Sixtine, un impresionant spectacol de lumini care a rupt secole de tradiție.

Dronele – care au fost operate de Nova Sky Stories, deținută de fratele lui Elon Musk’Kimbal Musk – au desenat imagini cu defunctul Papă Francisc, chipul Fecioarei Maria, porumbei și creația lui Michelangelo a lui Adam pe fundalul cupolei Bazilicii Sfântul Petru.

Vineri, administratori, antreprenori, economiști, academicieni, asistenți sociali, studenți, sportivi și ghizi spirituali s-au reunit în cadrul a cincisprezece mese rotunde tematice pentru a face schimb de bune practici, a împărtăși experiențe și a propune acțiuni concrete.

Rezultatele atelierului au fost prezentate sâmbătă în cadrul Adunării umane, descrisă ca „o etapă simbolică și operațională care lansează un proces sinodal internațional menit să măsoare, să definească și să promoveze fraternitatea în viața reală.”

Concertele au încheiat conferința, reafirmând rolul central al fraternității ca valoare universală. Într-o epocă marcată de diviziune și polarizare, seara a încercat să creeze o punte între lumi, unind celebrarea religioasă cu limbajul universal al muzicii.