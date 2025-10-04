G4Media.ro
Ruben Amorim, despre o posibilă demitere de la Man United: „Eu nu…

Antrenorul lui Manchester United, Ruben Amorim, la declarațiile de presă dinaintea meciului cu Athletic Bilbao din semifinalele Europa League
Ruben Amorim, despre o posibilă demitere de la Man United: „Eu nu pot demisiona. Ceea ce mă doare acum este că pierd meciuri, nu că-mi pierd locul de muncă"

Ruben Amorim a declarat sâmbătă, în conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland, că este conștient de perioada slabă pe care o traversează clubul și că îl doare mai tare faptul că pierde meciuri decât că este în pericol să-și piardă locul de muncă.

Tehnicianul portughez a mărturisit că nu are de gând să-și dea demisia, dar a recunoscut că echipa are nevoie urgentă de rezultate pozitive pentru ca el să-și păstreze locul pe banca de pe Old Trafford, în contextul în care presiunea crește după un început de sezon dezamăgitor.

După ce United a fost eliminată încă din turul al doilea al Cupei Ligii, de modesta Grimsby Town (echipă din Liga a 4-a), iar în Premier League a terminat sezonul trecut pe locul 15 și se află acum pe 14, Amorim știe că viitorul său este în pericol.

„Nu, asta este o decizie care aparține conducerii. Eu nu pot demisiona. Uneori am acest sentiment, iar înfrângerile sunt greu de suportat – trebuie să creezi din nou o dinamică pozitivă. Sentimentul ăsta mă afectează mult, la fel cum îi afectează și pe jucători, și mai ales pe staff. Este un vis să fiu aici, vreau să continui și să lupt pentru asta. Dar problema e că ceea ce mă doare acum este faptul că pierdem meciuri, nu teama de a-mi pierde locul de muncă. Oamenilor le e frică să-și piardă slujba când trebuie să plătească facturile – eu nu simt asta.”

Amorim a spus că nu este „naiv” în privința situației sale delicate într-un club de talia lui Manchester United. „Știm că avem nevoie de rezultate pentru a continua proiectul, pentru că este un club uriaș, cu mulți sponsori și doi proprietari. Este, deci, o situație complicată, iar echilibrul este foarte greu de găsit.”

Man United primește vizita nou-promovatei Sunderland sâmbătă, de la ora 17:00, în cea de-a 7-a etapă a Premier League.

