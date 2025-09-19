Românul prins în Germania întrucât are condamnări pentru infracţiuni rutiere şi influenţarea declaraţiilor, adus în ţară vineri / În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa

Bărbatul dat în urmărire internaţională întrucât are de ispăşit două condamnări pentru infracţiuni rutiere şi pentru influenţarea declaraţiilor şi prins în Germania, în luna august, va fi adus în ţară vineri. În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul din Mureş care şi-a ucis iubita şi a incendiat locuinţa. De altfel, informaţiile care au dus la localizarea bărbatului în Germania au fost obţinute în timpul cercetărilor făcute în cazul lui Gânj, acesta din urmă fiind căutat de aproximativ trei luni, transmite News.ro.

”Astăzi, 19 septembrie 2025, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat de 34 de ani, din Mureş, urmărit la nivel internaţional, în vederea executării pedepsei cu închisoarea. Acesta era urmărit pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier, fiind condamnat la 2 ani şi 1.433 de zile de către Judecătoria Luduş, respectiv influenţarea declaraţiilor, fiind condamnat de către aceeaşi instanţă la 1 an, 4 luni şi 1.433 de zile”, a anunţat Poliţia.

Bărbatul va fi adus din Germania şi urmează să fie dus într-o unitate de detenţie, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

”Reamintim că, în cadrul activităţilor derulate de Poliţia Română, pentru depistarea lui Gânj Emil, au fost obţinute date şi informaţii care au dus la localizarea bărbatului respectiv, în Germania. În urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, acesta a fost prins, la data de 22 august 2025, în oraşul german Karlsruhe”, a precizat sursa citată.

Autorităţile române au fost sprijinite în vederea localizării şi arestării bărbatului de către BKA-Oficiul Federal de poliţie judiciară (Direcţia de Persoane Urmărite şi Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) şi de Parchetul Wiesbaden.

El era urmărit internaţional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduş. Astfel, în perioada 2-27 septembrie 2020, el a condus de trei ori un autovehicul în judeţul Mureş, fără a avea permis de conducere, fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Totodată, în 17 iulie 2024, a fost validat un alt mandat european de arestare, bărbatul fiind condamnat la o pedeapsă de un an şi 4 luni de închisoare pentru două fapte de influenţarea declaraţiilor. ”În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureş, a ameninţat doi martori care au fost audiaţi în dosarul în care era cercetat pentru infracţiunea de conducere fără permis”, a arătat Poliţia.

Conform aceleiaşi surse, el a fost condamnat în trecut pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, săvârşită în anul 2011 împreună cu Emil Gânj.

La mijlocul lunii iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a înaintat Tribunalului Mureş o propunere de arestare în lipsă în cazul lui Emil Gânj, bărbatului acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi a incendiat locuinţa din Miheşu de Câmpie în care se afla cadavrul.

El este căutat de aproximativ trei luni de poliţişti. Între timp, au fost audiaţi mai mulţi apropiaţi ai acestuia şi au avut loc mai multe descinderi la rude sau prieteni ai săi.

Potrivit procurorilor, bărbatul este acuzat de omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, acum fiind suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

Poliţia a anunţat că a pregătit şi o recompensă de 5.000 de euro pentru persoanele care dau informaţii ce ar putea duce la prinderea lui Emil Gânj, însă demersul nu a avut succesul scontat, în schimb, poliţiştii fiind puşi uneori pe piste false.