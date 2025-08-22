G4Media.ro
România va avea un tren direct cu destinația Kiev, care va trece…

România va avea un tren direct cu destinația Kiev, care va trece prin Chișinău

Căile Ferate Române efectuează teste tehnice pentru un tren direct între București și Kiev, informează BTA. Trenul, care va circula în curând cu regularitate, va fi format din patru vagoane și va trece prin capitala Republicii Moldova, Chișinău, o dată pe săptămână, potrivit Rador Radio România.

„Este o călătorie lungă, dar este o legătură directă între capitalele noastre, ceea ce va contribui la celelalte punți pe care le construim – culturale, economice și umanitare”, a declarat ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, pentru agenția ucraineană de știri Ukrinform.

România și Ucraina lucrează, de asemenea, pentru deschiderea a trei noi puncte de trecere a frontierei și la extinderea unui al patrulea. Punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Țerkva va fi deschis până la sfârșitul anului.

Sursa: DNEVNIK / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu

