România urmează să preia, la 1 ianuarie 2026, preşedinţia în exerciţiu a Iniţiativei Central Europene

România ar urma să preia, la 1 ianuarie 2026, preşedinţia-în-exerciţiu a Iniţiativei Central Europene, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, transmis luni Agerpres, în cadrul reuniunii ministeriale informale a Iniţiativei Central Europene de la New York, din marja Adunării Generale a ONU, şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, a confirmat disponibilitatea ţării noastre de a prelua preşedinţia-în-exerciţiu a ICE începând cu 1 ianuarie 2026, conform principiului rotaţiei care reglementează ordinea preşedinţiilor.

„Acest demers reconfirmă interesul prioritar acordat de România cooperării regionale, relaţiilor de bună vecinătate şi procesului de aderare europeană a statelor candidate, atât a celor din vecinătatea estică, Republica Moldova şi Ucraina, cât şi a partenerilor din Balcanii de Vest. Pe durata mandatului, România îşi propune să contribuie prioritar la accelerarea procesului de integrare europeană a candidaţilor, la dinamizarea cooperării regionale cu accent pe conectivitate – energetică, de transport şi digitală -, intensificarea dialogului politic între participanţi şi a cooperării în plan economic. De asemenea, România va acţiona pentru îmbunătăţirea rezilienţei regiunii în contextul geopolitic actual, marcat inclusiv de intensificarea ameninţărilor şi atacurilor hibride”, precizează comunicatul citat.

România îi va succeda Serbiei şi va exercita acest mandat până la data de 31 decembrie 2026.

ICE este un format de cooperare regională, care reuneşte nouă state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi şapte state care nu fac parte din UE – Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina. Funcţionarea structurii este sprijinită de un secretariat cu sediul la Trieste (Italia) şi este condus de un secretar general.

Obiectivele strategice ale ICE sunt facilitarea creării unei Europe unite, prin constituirea unui spaţiu de convergenţă a valorilor fundamentale cât mai extins la nivelul continentului; axarea cooperării pe transferul de expertiză şi întărirea capacităţilor statelor membre mai puţin dezvoltate.

România a exercitat o singură dată Preşedinţia ICE, în 2009, an în care Iniţiativa Central Europeană a aniversat 20 de ani de existenţă.