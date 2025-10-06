Comisia de apărare din Senat aprobă majoratul online: accesul pentru servicii online, doar cu acord parental până la 16 ani

Comisia de apărare a Senatului a acordat, luni, raport favorabil cu amendamente propunerii legislative privind majoratul online, potrivit căreia minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online şi creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil, transmite Agerpres.

„Noi stabilim vârsta majoratului online – 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, când îşi ia permisul de conducere, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele”, a explicat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Ea a precizat că pentru aplicarea legii majoratului online ANCOM va institui nişte norme.

„Avem un regulament european care vorbeşte despre conţinut, ce ajunge la copiii noştri care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm şi un termen de şase luni de zile ca ei să facă normele şi să facă circuitul care ar trebui”, a adăugat Pauliuc.

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.

Comisiile juridică, pentru comunicaţii şi de cultură au acordat, săptămâna trecută, raport de admitere acestui proiect de lege.

Legea majoratului online va intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, prim for legislativ sesizat cu acest proiect.