G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

România, la coada UE în integrarea imigranților: scor MIPEX 2025 de doar…

migranti, daily romania
Sursa Foto: X

România, la coada UE în integrarea imigranților: scor MIPEX 2025 de doar 52/100. Participarea politică, aproape inexistentă

Articole25 Sep • 106 vizualizări 0 comentarii

România rămâne o țară doar „parțial favorabilă” integrării imigranților, arată raportul MIPEX 2025 (Migrant Integration Policy Index), publicat joi la Bruxelles. Țara noastră obține un scor general de 52 de puncte din 100, ușor sub media Uniunii Europene (54 de puncte).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cele mai mari progrese sunt în domeniile anti-discriminării (96/100) și reunificării familiei (67/100), dar România se prăbușește la capitolul participare politică, unde primește un scor de doar 5/100, clasificat drept „nefavorabil”.

„Imigranții se confruntă cu tot atâtea obstacole cât și oportunități de integrare socială în România”, notează raportul.

Context european

Ediția 2025 a MIPEX arată o stagnare generală în politicile de integrare la nivel european. Scorul mediu UE este de 54/100, cu diferențe majore între statele membre mai vechi (media 63) și cele intrate după 2004 (media 44).

Statele lider în integrarea migranților sunt Suedia, Finlanda și Portugalia. La polul opus, țările din Europa Centrală și de Est rămân semnificativ în urmă.

Experții MIPEX avertizează că „înăsprirea regulilor privind cetățenia și reunificarea familiei riscă să plaseze oamenii într-o incertitudine prelungită, subminând eforturile de integrare pe termen lung”.

România: plusuri și minusuri

Raportul arată o ușoară îmbunătățire față de ediția precedentă: România a crescut de la 49 la 52 de puncte. Printre elementele pozitive se numără:

programe de formare a cadrelor didactice pentru diversitate,

extinderea măsurilor de acțiune pozitivă în combaterea discriminării,

reducerea cerințelor administrative pentru accesul la servicii medicale.

Punctele slabe rămân însă evidente. Participarea politică a migranților este aproape nulă, iar accesul la cetățenie este evaluat drept „mai degrabă nefavorabil” (38/100). În schimb, legislația anti-discriminare primește printre cele mai mari scoruri din Europa.

Concluzia raportului: „Dacă Europa dorește societăți coezive și pregătite pentru viitor, investițiile în educație, rezidență sigură și incluziune democratică nu pot fi amânate.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO | Directorul Asociației Industriei de Protecția Plantelor: „Unele produse contrafăcute de protecție a plantelor sunt precursori pentru explozivi. N-o să vă vină să credeți, dar chiar așa este”

Articole25 Sep
0 comentarii

Reuters: România pregătește acordurile finale privind datoria publică pentru un an turbulent

Articole23 Sep • 4.347 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul

Articole22 Sep • 211 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.