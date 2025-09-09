G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii…

Sursa: OCDE Education at a Glance 2025

România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală: o treime dintre adolescenți și 1 din 6 copii nu erau înscriși în școală, în 2023 / Un sfert dintre tinerii români de 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – Raportul OCDE „Education at a Glance 2025”

Analize9 Sep 0 comentarii

România, țară cu un sistem de educație lovit în prezent de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, este ultima țară din Europa din punct de vedere al cheltuielilor per elev/student în învățământ, în rândul statelor membre și partenere ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Iar dacă țara cunoaște o situație peste medie din punct de vedere al salarizării profesorilor, după creșterile rezultate în urma grevei din 2023, rezultatele școlii sunt printre cele mai slabe la nivelul OCDE, potrivit celui mai nou raport anual al acestei organizații privind educația, ”Education at a Glance 2025”, publicat marți, 9 septembrie, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
  • Acesta semnalează numărul mare de copii și tineri care se lasă de școală sau care nici nu muncesc, nici nu învață. Iar la nivelul învățământului superior, raportul notează că, dacă performanțele studenților existenți sunt notabile, ponderea acestora la nivelul populației este mult mai scăzută decât în alte țări.

Investiția în educație

„România cheltuie 6069 de dolari per elev/student, din școala primară până în învățământul postliceal și cel terțiar, ceea ce o plasează în coada listei de țări, care merge de la 2000 de dolari la peste 27.000 de dolari” per elev, arată OCDE în nota pentru România din cadrul raportului „Education at a Glance 2025”.

Mai precis, raportată la puterea de cumpărare, cheltuiala guvernamentală cu educația, per elev/student (2022), este cea mai mică din Europa (dacă nu este luată în calcul și Turcia), în rândul țărilor membre și partenere OCDE. Singurele țări pe care România le depășește la acest capitol sunt Peru, Mexic, Africa de Sud, Turcia, Brazilia, China, Argentina, Costa Rica și Chile. La nivel european, România se apropie de nivelul Greciei, Ungariei și Bulgariei.

Citește articolul complet și vezi nota de țară pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ANALIZĂ Reformele esențiale pentru Educația din România, conform datelor UE și OCDE, la care „ministrul Reformei” a renunțat pentru tăierile impuse de ministrul autodeclarat al Austerității, Daniel David

Analize8 Sep • 1.981 vizualizări
0 comentarii

Edupedu: Cum a eșuat Programul național de reducere a abandonului școlar. În runda I, peste 140 de școli nu au cheltuit niciun ban, deși sute de angajați din inspectorate au primit 4,5 milioane de euro timp de doi ani

Analize14 Iun 2025
1 comentariu

Marea Britanie a înregistrat anul trecut cel mai mare salt în materie de migrație din statele dezvoltate. Numărul imigranților care se mută în Marea Britanie pe o bază „permanentă” a crescut vertiginos în 2023, iar familiile au reprezentat cea mai mare parte a acestora

Analize15 Noi 2024
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.