România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală: o treime dintre adolescenți și 1 din 6 copii nu erau înscriși în școală, în 2023 / Un sfert dintre tinerii români de 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – Raportul OCDE „Education at a Glance 2025”

România, țară cu un sistem de educație lovit în prezent de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, este ultima țară din Europa din punct de vedere al cheltuielilor per elev/student în învățământ, în rândul statelor membre și partenere ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Iar dacă țara cunoaște o situație peste medie din punct de vedere al salarizării profesorilor, după creșterile rezultate în urma grevei din 2023, rezultatele școlii sunt printre cele mai slabe la nivelul OCDE, potrivit celui mai nou raport anual al acestei organizații privind educația, ”Education at a Glance 2025”, publicat marți, 9 septembrie, scrie Edupedu.ro.

Acesta semnalează numărul mare de copii și tineri care se lasă de școală sau care nici nu muncesc, nici nu învață. Iar la nivelul învățământului superior, raportul notează că, dacă performanțele studenților existenți sunt notabile, ponderea acestora la nivelul populației este mult mai scăzută decât în alte țări.

Investiția în educație

„România cheltuie 6069 de dolari per elev/student, din școala primară până în învățământul postliceal și cel terțiar, ceea ce o plasează în coada listei de țări, care merge de la 2000 de dolari la peste 27.000 de dolari” per elev, arată OCDE în nota pentru România din cadrul raportului „Education at a Glance 2025”.

Mai precis, raportată la puterea de cumpărare, cheltuiala guvernamentală cu educația, per elev/student (2022), este cea mai mică din Europa (dacă nu este luată în calcul și Turcia), în rândul țărilor membre și partenere OCDE. Singurele țări pe care România le depășește la acest capitol sunt Peru, Mexic, Africa de Sud, Turcia, Brazilia, China, Argentina, Costa Rica și Chile. La nivel european, România se apropie de nivelul Greciei, Ungariei și Bulgariei.

Citește articolul complet și vezi nota de țară pe Edupedu.ro