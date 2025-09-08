G4Media.ro
ANALIZĂ Reformele esențiale pentru Educația din România, conform datelor UE și OCDE,…

Sursa: Comisia Europeana

ANALIZĂ Reformele esențiale pentru Educația din România, conform datelor UE și OCDE, la care „ministrul Reformei” a renunțat pentru tăierile impuse de ministrul autodeclarat al Austerității, Daniel David

Analize8 Sep

„Măsuri de austeritate”, repetă insistent ministrul autoproclamat al „Austerității”, Daniel David, pentru a prezenta condițiile în care începe anul școlar 2025-2026. Tot el repetă, de mai bine de o lună, că această perioadă va trece și va veni vremea adevăratelor reforme, pentru care trebuie să ne pregătim de pe acum și în care el speră să revină la rolul de ministru al „Reformei”, pe care este nemulțumit că l-a pierdut momentan, scrie Edupedu.ro. Ce înseamnă, însă, această reformă? 

Înseamnă nevoia unor răspunsuri aplicate pentru problemele grave cu care se confruntă educația din România, așa cum sunt reliefate în rapoartele de țară sau comparative ale principalelor organizații ce furnizează astfel de date, UE și OCDE. Or, aceste probleme sunt ignorate complet și riscă să fie aprofundate de măsurile de „austeritate” luate fără argumente bazate pe date de către ministrul Daniel David și premierul Ilie Bolojan.

Edupedu.ro prezintă, mai jos, situația din Educația românească așa cum e ea reflectată de evaluările și rapoartele internaționale și care, în acest moment, este lovită și mai mult de tăierile și celelalte măsuri aplicate de ministrul Daniel David și premierul Ilie Bolojan. Cele mai importante dintre acestea:

  • Reorganizarea muncii profesorilor, cu impact asupra veniturilor, reorganizare legată de creșterea normei didactice, stabilită pe criterii neștiute de nimeni
  • Afectarea veniturilor multor profesori ca urmare a reducerii plății cu ora
  • Tăierile decise la nivel de burse pentru elevi (și studenți)
  • Comasările și schimbarea statutului juridic pentru școlile mici / cu puțini elevi, cum se regăsesc în special în zonele afectate de probleme de echitate (rural, medii defavorizate)

Citește articolul complet pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

