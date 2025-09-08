ANALIZĂ Reformele esențiale pentru Educația din România, conform datelor UE și OCDE, la care „ministrul Reformei” a renunțat pentru tăierile impuse de ministrul autodeclarat al Austerității, Daniel David

„Măsuri de austeritate”, repetă insistent ministrul autoproclamat al „Austerității”, Daniel David, pentru a prezenta condițiile în care începe anul școlar 2025-2026. Tot el repetă, de mai bine de o lună, că această perioadă va trece și va veni vremea adevăratelor reforme, pentru care trebuie să ne pregătim de pe acum și în care el speră să revină la rolul de ministru al „Reformei”, pe care este nemulțumit că l-a pierdut momentan, scrie Edupedu.ro. Ce înseamnă, însă, această reformă?

Înseamnă nevoia unor răspunsuri aplicate pentru problemele grave cu care se confruntă educația din România, așa cum sunt reliefate în rapoartele de țară sau comparative ale principalelor organizații ce furnizează astfel de date, UE și OCDE. Or, aceste probleme sunt ignorate complet și riscă să fie aprofundate de măsurile de „austeritate” luate fără argumente bazate pe date de către ministrul Daniel David și premierul Ilie Bolojan.

Edupedu.ro prezintă, mai jos, situația din Educația românească așa cum e ea reflectată de evaluările și rapoartele internaționale și care, în acest moment, este lovită și mai mult de tăierile și celelalte măsuri aplicate de ministrul Daniel David și premierul Ilie Bolojan. Cele mai importante dintre acestea:

Reorganizarea muncii profesorilor, cu impact asupra veniturilor, reorganizare legată de creșterea normei didactice, stabilită pe criterii neștiute de nimeni

Afectarea veniturilor multor profesori ca urmare a reducerii plății cu ora

Tăierile decise la nivel de burse pentru elevi (și studenți)

Comasările și schimbarea statutului juridic pentru școlile mici / cu puțini elevi, cum se regăsesc în special în zonele afectate de probleme de echitate (rural, medii defavorizate)

