România ar putea să beneficieze de 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ce vizează consolidarea pregătirii pentru apărare în întreaga Uniune Europeană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană a adoptat, marţi, alocarea provizorie a unei asistenţe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a consolida pregătirea pentru apărare în întreaga Uniune Europeană, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alocarea provizorie pentru România este de 16.680.055.394 euro.

Acest pas major, realizat în cadrul programului „Acţiune de securitate pentru Europa” (SAFE), este conceput pentru a stimula capabilităţile de apărare ale UE şi pentru a ajuta statele membre să abordeze lacunele critice, precum şi să achiziţioneze împreună produse din domeniul apărării.

Potrivit Executivului comunitar, în urma adoptării sale de către Consiliu în mai 2025, programul SAFE a suscitat un interes puternic, 19 state membre exprimându-şi intenţia de a participa şi solicitând sprijin dincolo de bugetul disponibil.

„Punem bugetul UE în slujba securităţii noastre. Cu SAFE, profităm la maximum de resursele noastre, ajutând statele membre să cheltuiască mai eficient pentru apărare. De asemenea, arată că UE poate acţiona rapid şi decisiv atunci când este necesar”, a declarat comisarul pentru buget, luptă antifraudă şi administraţie publică, Piotr Serafin.

SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru a ajuta statele membre să achiziţioneze echipamentele de apărare necesare de urgenţă. SAFE va permite, de asemenea, UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început. Programul include o perioadă de graţie de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii şi opţiuni pentru acorduri bilaterale cu ţări terţe în vederea extinderii eligibilităţii.

Statele membre îşi pot pregăti acum planurile naţionale de investiţii, descriind utilizarea posibilei asistenţe financiare, care urmează să fie prezentate până la sfârşitul lunii noiembrie 2025. Comisia va evalua apoi aceste planuri naţionale, cu scopul de a efectua primele plăţi la începutul anului 2026.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului Bolojan, participarea la programul SAFE are trei implicații majore.

1. Componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani

a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare. Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene.

2. Componenta bugetară. Achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât am fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.

3. Componenta de infrastructură. Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani- Suceava-Siret, respectiv Pașcani-Iași-Ungheni.

„După alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate. Această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument.

Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030″, mai precizează Guvernul.