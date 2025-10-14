Româncă de 44 de ani, moartă în Italia / Apartamentul a luat foc, iar ea ar fi încercat să-l salveze pe bătrânul de 98 de ani pe care îl îngrijea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Florentina Trandafir, o româncă de 44 de ani, a murit luni, în Puglia, în sudul Italiei, după ce apartamentul în care locuia alături de bătrânul de 98 de ani pe care îl îngrijea a luat foc.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform primelor date furnizate de către pompieri, cei doi au murit din cauza fumului inhalat, femeia încercând să-l salveze pe bărbat.

Incendiul a fost posibil provocat de o pătură electrică, precizează Rai News.

Rudele lui Pantaleo Cannoletta s-au întors marți dimineață în casa în care au fost găsite cadavrele bărbatului în vârstă de 98 de ani și ale îngrijitoarei sale românce, ambii decedați cu câteva ore înainte, fie în noaptea de vineri spre sâmbătă, fie în zorii zilei de ieri.

Sora îngrijitoarei, din România, a încercat, de asemenea, să ia legătura cu aceasta, după cum ne spune una dintre rudele lor. Florentina Trandafir, în vârstă de 44 de ani, lucra în Italia de 14 ani. În urmă cu câteva luni s-a mutat în San Pietro Vernotico, unde l-a îngrijit pe bătrân.