VIDEO Rod Stewart, huiduit pe scenă în Germania pentru mesajul de susţinere a Ucrainei: Putin trebuie oprit / Mă simt foarte bine să cânt pentru publicul german

Rockerul britanic Rod Stewart a fost huiduit pe scenă, vineri, în timpul unui concert desfăşurat la Quarterback Immobilien Arena din Leipzig, Germania, după ce a prezentat o imagine cu steagul Ucrainei şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite marţi DPA, transmite Agerpres.

Solistul în vârstă de 79 de ani, originar din Londra, a vorbit mereu deschis despre sprijinul său pentru Ucraina, el chiar ajutând o familie de şapte refugiaţi ucraineni să se mute într-o locuinţă pe care a închiriat-o şi pentru care tot el plăteşte facturile.

Rod Steward tries to promote Zelensky at a concert in Germany, but most of the crowd booes when Zelensky’s picture is shown on the screen. pic.twitter.com/nifm9Nzow4

— 🇺🇸↪️aptain Ⓜ️organ🇺🇸 (@CaptainMorganTN) June 17, 2024