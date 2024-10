Roboții ar putea sta pe locurile copiilor absenți la școală, spune fostul comisar pentru copii din Anglia

În cadrul unui proiect pilot, roboții au contribuit la creșterea prezenței copiilor cu până la 21% și la creșterea numărului de ore în care elevii s-au implicat în procesul de învățare cu 42%, potrivit unui raport.

Roboții ar putea sta pe locurile copiilor absenți la școală – pentru a le permite elevilor să acceseze lecțiile dintr-un „spațiu sigur”, a declarat un fost comisar pentru copii.

Într-un nou raport, Anne Longfield, președinte executiv al Centre for Young Lives, a declarat că dezvoltarea unui mediu școlar „mai incluziv” ar putea contribui la soluționarea crizei absențelor – mai degrabă decât o abordare „unică”.

Aceasta a subliniat potențiala utilizare a roboților AV1 de teleprezență ca o strategie potențială.

Aceasta vine după ce ea a avertizat că amenințarea părinților cu amenzi „punitive” atunci când copilul lor lipsește de la școală nu reduce absențele.

Un nou raport al thinktank-ului Centre for Young Lives și al inițiativei Child of the North a declarat că directorii de școli au constatat că strategiile de combatere a absențelor elevilor înainte de pandemia COVID nu mai erau la fel de eficiente. De asemenea, se spune că datele inițiale ale unui proiect pilot din Wirral, Merseyside, au arătat că roboții de teleprezență ar putea ajuta la rezolvarea problemelor legate de implicare și prezență.

Documentul a evidențiat roboții de teleprezență AV1, fabricați de compania No Isolation, ca fiind unul dintre programele alternative care ar putea ajuta.

Roboții se așezau în locul unui copil absent în clasă și îi permiteau să acceseze o lecție în direct în timp ce se afla într-un „spațiu sigur” în altă parte – fie încă la școală, fie acasă.

Datorită acestui fapt, ei au contribuit la creșterea prezenței cu până la 21% și la creșterea numărului de ore în care elevii s-au implicat în învățare cu 42%, se arată în raport.

Raportul a continuat: „Ca parte a programului lor, Wirral Emotionally Based School Avoidance Strategy utilizează dispozitivul AV1, un robot de teleprezență care permite copiilor să acceseze educația lor de la distanță.

„Robotul stă pe locul tânărului în clasă, iar aceștia accesează un flux live al lecției prin intermediul unei tablete electronice într-un spațiu sigur (de exemplu, acasă sau într-o cameră de intervenție în cadrul școlii).”

Longfield, un fost comisar pentru copii din Anglia, a adăugat: „Motivele pentru care copiii lipsesc de la școală sunt adesea complexe și nu există un glonț de argint.

„Cu toate acestea, abordarea unică și adesea punitivă pe care guvernele anterioare au adoptat-o pentru a aborda absența trebuie să fie consemnată în trecut.

„Pur și simplu, amenințarea părinților cu amenzi nu funcționează pentru multe familii și nu reduce ratele absențelor grave.”

Ca parte a unei campanii guvernamentale de stimulare a frecvenței școlare post-COVID, amenzile cu care se confruntă părinții care își iau copiii de la școală fără permisiune au crescut în acest an.

Amenzile pentru absențe au crescut de la 60 la 80 de lire sterline, iar un părinte care primește a doua amendă pentru același copil într-o perioadă de trei ani va primi automat o amendă de 160 de lire sterline.

Alte acțiuni, cum ar fi un ordin parental sau urmărirea penală, vor fi luate în considerare dacă un părinte depășește două amenzi pentru fiecare copil într-o perioadă de trei ani.

Cei urmăriți penal ar putea primi o amendă de până la 2 500 de lire sterline.

Între timp, cifrele publicate săptămâna trecută sugerează că numărul elevilor din Anglia care lipsesc de la cel puțin jumătate din lecțiile școlare posibile a continuat să crească.

Aproximativ 158 000 de elevi au fost „sever absenți” în toamna și primăvara anului 2023-24, comparativ cu 139 000 în aceeași perioadă a anului 2022-23, potrivit datelor furnizate de Departamentul pentru Educație.