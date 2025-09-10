Ribera neagă o distanţare de Von der Leyen pentru că a vorbit despre „genocidul” din Fâşia Gaza

Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a negat miercuri orice distanţare faţă de preşedinta instituţiei, Ursula von der Leyen, pentru că a catalogat drept „genocid” ceea ce se întâmplă în Fâşia Gaza, printre alte subiecte, informează EFE.

Într-o întâlnire cu jurnalişti spanioli la Strasbourg, Ribera a vorbit pentru prima dată despre informaţiile apărute în această săptămână în presa europeană şi spaniolă despre presupuse tensiuni cu Von der Leyen din cauza declaraţiilor sale despre Gaza şi poziţiile sale pe alte subiecte.

„(Von der Leyen) ştie de mult timp că problema Gaza este o problemă care nu numai că mă îngrijorează şi mă dernjează, dar înţelege că pot să îmi exprim o opinie personală în acest sens şi o respectă şi, în plus, construieşte propuneri în acest sens”, a afirmat politiciana socialistă spaniolă, transmite Agerpres.

Joia trecută, vicepreşedinta pentru o tranziţie curată, echitabilă şi competitivă s-a distanţat de restul Comisiei folosind cuvântul ‘genocid’ pentru a vorbi despre atacurile israeliene asupra Fâşiei Gaza, iar executivul comunitar a clarificat ulterior că nu împărtăşeşte folosirea acestui calificativ.

A doua zi, Comisia a anunţat o amendă substanţială pentru Google, iar faptul că Ribera, care este şi comisar pentru concurenţă, nu a susţinut o conferinţă de presă pentru a explica decizia a fost interpretat de mai multe media ca o posibilă încercare de a nu fi întrebată despre Gaza.

„Niciodată nu am avut parte de niciun fel de veto”, a subliniat Teresa Ribera, dezminţind că i-ar fi fost interzis să vorbească cu presa pentru a face anunţul. A asigurat că a fost o decizie comună despre cum să „gestionăm comunicarea” referitoare la amenda impusă Google, şi au decis să ofere o „explicaţie tehnică” printr-o conferinţă de presă condusă de experţi, având în vedere că, de asemenea, „decizia finală a fost luată vineri după-amiază”.

„A existat o anumită agitaţie, care, în primul rând, este nejustificată şi pe care, în al doilea rând, o neg complet: politica de comunicare, de altfel, am rezolvat-o împreună (cu Von der Leyen)”, a insistat Ribera.

Teresa Ribera, care, de asemenea, nu a susţinut o conferinţă de presă când Bruxelles-ul a amendat Apple şi Meta acum câteva luni, a insistat că adoptarea măsurii împotriva Google „vorbea de la sine” şi nu era necesar să apară public pentru a vorbi despre ea.

Această amendă aplicată Google pentru abuz de poziţie dominantă a provocat o reacţie furioasă şi noi ameninţări din partea preşedintelui american, Donald Trump, dar vicepreşedinta comunitară a subliniat că „este esenţial să se păstreze suveranitatea de reglementare” a Uniunii Europene.

„Oricine activează pe piaţa europeană este supus aceloraşi reguli, la fel cum oricine care activează pe piaţa americană este supus regulilor federale sau de stat”, a afirmat ea.

Teresa Ribera este unul din cei patru socialişti dintre cei 27 de comisari care formează executivul european condus de Ursula Von der Leyen şi s-a distanţat în unele ocazii de linia oficială trasată de preşedinta instituţiei, inclusiv în ceea ce priveşte flexibilizarea reducerii obligatorii a emisiilor de CO2 pentru producătorii de automobile.