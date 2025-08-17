Rezerva Federală a SUA renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rezerva Federală a Statelor Unite va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de control bancar, transmite Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Programul, denumit ”novel activities supervision”, fusese creat pentru a evalua modul în care instituţiile bancare se implică în noile tehnologii financiare.

Banca centrală a precizat însă că acesta nu mai este necesar, întrucât Fed şi-a consolidat capacitatea de a înţelege şi gestiona riscurile asociate acestor activităţi.