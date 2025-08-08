Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările / Au fost demiși fostul director interimar şi agenţii care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump

FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia preşedintelui Donald Trump, au declarat joi pentru Reuters patru persoane informate despre acest subiect, transmite News.ro.

Brian Driscoll, care a ocupat temporar funcţia de director al FBI la începutul acestui an, înainte de confirmarea actualului director Kash Patel de către Senat, a fost considerat un erou de către unii membri ai agenţiei după ce a încercat să-i protejeze, pentru a nu fi vizaţi de noua administraţie din cauza rolului lor în anchetarea persoanelor care au luat cu asalt Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021, într-o încercare eşuată de a anula înfrângerea electorală a lui Trump.

Fostul procuror general adjunct interimar al Departamentului Justiţiei, Emil Bove, care a fost confirmat între timp în funcţia de judecător la Curtea de Apel, i-a acuzat pe Driscoll şi pe fostul director adjunct interimar al FBI, Robert Kissane, de nesubordonare, după ce aceştia au încercat să-i împiedice eforturile de a face o listă cu numele tuturor persoanelor respective.

Driscoll, poreclit „The Drizz”, le-a spus colegilor săi într-un mesaj de rămas bun, joi, că nu i s-a dat nicio explicaţie pentru demiterea sa.

„Aseară am fost informat că mâine va fi ultima mea zi la FBI. Înţeleg că aveţi multe întrebări cu privire la motivul pentru care s-a luat această decizie, la care nu am în acest moment niciun răspuns. Nu mi s-a comunicat niciun motiv”, a scris el, potrivit unei copii a mesajului văzută de Reuters. „Vă rog să ştiţi că a fost o onoare pentru mine să lucrez alături de fiecare dintre voi”, a mai spus Driscoll.

FBI a notificat, de asemenea, cel puţin alţi trei agenţi că vor fi concediaţi până vineri, printre care Steve Jensen, director adjunct al biroului din Washington, Spencer Evans, fost agent special din Las Vegas, şi Walter Giardina, un agent din biroul din Washington care a fost recent vizat de senatorul republican Charles Grassley pentru implicarea sa în mai multe cazuri legate de Trump, au declarat persoanele informate despre această chestiune.

Jensen, într-un mesaj adresat personalului său, a declarat că a primit un mesaj similar prin care i se comunica că va fi concediat începând de vineri. „Nu vă abateţi niciodată de la hotărârea voastră de a răspunde chemării de a proteja poporul american şi de a apăra Constituţia”, a scris el, potrivit unei copii analizate de Reuters.

FBI a refuzat să comenteze.

Aceste măsuri sunt cele mai recente dintr-o serie de concedieri care au început în prima zi a mandatului lui Trump, inclusiv împotriva persoanelor care au lucrat la cazuri legate de evenimentele din 6 ianuarie sau de cele două acuzaţii aduse de fostul procuror special Jack Smith împotriva lui Trump pentru păstrarea de documente clasificate şi eforturile de a răsturna rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2020.

În majoritatea cazurilor, angajaţilor nu li s-au oferit explicaţii pentru demitere. Mulţi dintre ei au intentat acţiuni în justiţie, care sunt încă în curs de soluţionare.

Într-o declaraţie, Asociaţia Agenţilor FBI s-a declarat „profund îngrijorată” de informaţiile potrivit cărora agenţii vor fi „concediaţi sumar, fără o procedură echitabilă, pentru că şi-au făcut datoria”.

„Există un proces de evaluare atunci când se iau măsuri disciplinare împotriva agenţilor. Procesul a fost instituit pentru ca FBI să poată rămâne independent şi apolitic. Conducerea FBI s-a angajat – atât public, cât şi direct faţă de FBIAA că va respecta acest proces. Îi îndemnăm să-şi respecte angajamentul şi să respecte legea”, a comentat grupul.