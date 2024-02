Republicanii îl pun sub acuzare pe secretarul pentru Securitate Internă al lui Joe Biden

Secretarul pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, a fost pus sub acuzare marți, 13 februarie, de către republicanii din Camera Reprezentanților. Acesta a fost acuzat de „infracțiuni și delicte grave” pentru că a refuzat „în mod deliberat și sistematic” să respecte legile americane privind imigrația, nereușind să rețină migranții ilegali opriți la frontiera mexicană și permițând unora să intre în SUA, precum și pentru că a indus în eroare publicul american pretinzând că deține controlul asupra situației de la frontieră, potrivit Le Figaro.

„De la preluarea mandatului, secretarul Mayorkas” a alimentat „cel mai mare dezastru la frontieră din istoria Statelor Unite”, a declarat președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, într-o declarație publicată după votul de destituire.

Prin acest vot, republicanii creează un precedent istoric, întrucât această procedură nu a mai fost folosită împotriva unui ministru de peste un secol. Acest vot atestă profunzimea diviziunii dintre cele două partide din Congres. O primă încercare a eșuat săptămâna trecută cu un singur vot. Revenirea liderului majorității republicane, Steve Scalise, care urmează un tratament pentru cancer, le-a permis republicanilor să evite un al doilea eșec jenant.

Cu toate acestea, Mayorkas nu părăsește funcția, întrucât acuzațiile care i se aduc trebuie să fie examinate acum de Senat, unde democrații dețin majoritatea.

Majoritatea republicană din Cameră lansase inițial o anchetă pentru punerea sub acuzare a lui Joe Biden în legătură cu afacerile fiului său Hunter, înainte de a se decide asupra lui Mayorkas, care este direct responsabil de securitatea la frontiera mexicană, unde imigrația ilegală atinge niveluri record.

Trei reprezentanți republicani au refuzat să îl pună sub acuzare pe Mayorkas, argumentând că există riscul de a banaliza o procedură concepută pentru cazuri grave și nu pentru un simplu dezacord politic.

Criticile republicanilor la adresa a ceea ce ei denunță ca fiind abordarea laxistă a administrației Biden în materie de imigrație ilegală au fost oarecum slăbite de refuzul lor de săptămâna trecută de a vota pentru măsurile mai stricte pe care ei înșiși le ceruseră, cedând presiunii lui Donald Trump, care nu are nicio intenție de a se priva de o temă promițătoare în plină campanie electorală, și nici de a-i oferi o victorie lui Joe Biden. Potrivit presei americane, Donald Trump, care a fost pus de două ori sub acuzare în timpul președinției sale, îi împinge pe republicani să procedeze similar, sub orice pretext. În afară de președintele Biden, republicanii intenționează să-i pună sub acuzare și pe vicepreședintele Kamala Harris, pe procurorul general Merrick Garland, pe directorul FBI, pe președintele Comisiei pentru afaceri externe și pe președintele Comisiei pentru afaceri externe.

„Istoria îi va judeca aspru pe reprezentanții republicani pentru manevrele lor partizane flagrante și neconstituționale de a ataca un membru onorabil al cabinetului pentru a face jocuri politice meschine”, a criticat Joe Biden într-un comunicat după vot. „În loc să facă astfel de jocuri politice, republicanii cărora le pasă cu adevărat de frontieră ar trebui să ceară Congresului să ofere mai multe resurse pentru a consolida securitatea”.