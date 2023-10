Recuperare medicală spectaculoasă după o operație pe creier, la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov (P)

Giulia are 25 de ani. S-a născut cu o tumoră pe creier, care din senin, a început să crească rapid, de la 8 mm, la 2 cm. Pe 6 august, a fost operată pe creier. Intervenția chirurgicală a durat 7 ore.

După operație, i-a paralizat toată partea dreaptă a corpului. Nu mai putea să vorbească coerent, nu mai putea să lege cuvintele.

Pentru Giulia, era imposibil de acceptat așa ceva!

Este absolventă a Facultății de Inginerie Industrială și Robotică a Politehnicii București, una dintre cele mai grele facultăți tehnice. A terminat un masterat în ingineria securității și sănătății în muncă și acum urmează doctoratul. Pentru că a fost deosebit de bună la învățătură, a rămas în Politehnica București, asistent universitar. Vrea să ajungă profesor universitar.

“ Când am văzut că nu mai pot vorbi, am intrat în panică. N-am știut cum să explic,cum să reacționez. Am încercat să spun rugăciunea de seară, Tatăl Nostru, și nu am putut. N-am putut rosti cuvintele, nu mi-am mai adus aminte nimic, un timp. Apoi, nu am putut să leg frazele în scris, iar la câteva săptămani după operație, nu mi se mai legau cuvintele deloc. Am venit aici, la Spitalul Sfantul Sava. Am făcut progrese uriașe: acum vorbesc ca o moară stricată!”, povestește Giulia, amuzată.

Giulia s-a internat pe 18 septembrie în Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov și a intrat rapid într-un program intensiv de recuperare, inclusiv logopedie.

“Refacerea mea este doi în unu, adică și fizică, cât șineurologică. Am semipareză pe partea dreaptă, de sus până jos. Acum mi-am mai revenit, am doar mici scăpari, dar la început, nu atți fi înțeles deloc ce vorbesc!”.

Giulia zâmbește astăzi. Este încântată de evoluția ei, de spitalul Sfântul Sava, de întregul personal. Prezența ei este tonică și optimistă, iar aceste stări o vor ajuta să aibă o evoluție bună. Este o tânără credincioasă și are convingerea că Dumnezeu este alături de ea și o veghează.

Programul de recuperare medicală al Giuliei a inclus mai multe proceduri zilnice din fiecare disciplină kinetoterapie, fizioterapie, logopedie.

Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava este un centru privat de performanță, care, în doar 5 ani de funcțioonare, are peste 5.000 de pacienți cu rezultate excelente de recuperare. Este dotat cu echipamente de recuperare medicală inovative, cele mai multe dintre ele fiind aduse în premieră în România. Are linie de gardă non-stop, iar medicii specialiști angajați ai spitalului au următoarele specializări: 1 medic chirurg, 3 medici de medicină internă, 1 psihiatru, 2 medici de recuperare medicală, 1 medic infecționist și 1 medic neurolog.

La o capacitate maximă de 118 pacienți internați, Spitalul Sfântul Sava pune la dispoziție 45 kinetoterapeuți, 45 asistenți, 47 infirmieri și 4 bucătari, hrana fiind pregătită zilnic în bucătăria proprie, proaspătă și suficientă.

În Spitalul Sfântul Sava se fac internări pentru recuperare medicală de orice natură – după accidente vascular – cerebrale (AVC), după traumatisme cerebrale și vertebrale, fracturi sau după orice tip de intervenție chirurgicală.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro