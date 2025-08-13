Record pe Aeroportul Cluj: peste 14.000 de pasageri într-o singură zi / Aeroportul ar putea atinge în 2025 peste 3,5 milioane de pasageri

Marți, 12 august 2025, Aeroportul Internațional Cluj a înregistrat un trafic record de 14.604 de pasageri într-o singură zi, depășind numărul de 14.089 de pasageri înregistrați în aceeași zi a anului 2024, potrivit unei informări publicate de Aeroportul Internațional Cluj pe pagina de Facebook, relatează Monitorul de Cluj.

Astfel, dacă în 2024 pe aeroporturile din țară a existat o creștere de 6% a traficului de pasageri, la începutul acestui an, președintele Asociației Aeroporturilor din România (AAR) și Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo, estima o creștere a numărului de pasageri.

La 1 august 2025, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a atins pentru a șaptea oară în istoria sa pragul de 2 milioane de pasageri înregistrați într-un an calendaristic.

„Depășirea pragului de 2 milioane de pasageri pentru a șaptea oară reprezintă nu doar o realizare statistică, ci și o confirmare a evoluției sustenabile a aeroportului, susținută de noile recorduri înregistrate după prima jumătate a anului.”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va atinge în 2025 ținta de 3,5 milioane de pasageri.

În 2040, Aeroportul Cluj poate atinge borna de 7 milioane de pasageri.