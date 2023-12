Recenzii elogioase și recorduri de box office: Cum își explică criticii succesul filmului „Godzilla Minus One”

„Godzilla minus unu”, cel de-al 33-lea episod al francizei cinematografice japoneze, a doborât mai multe recorduri de încasări pe plan intern și a fost aclamat de critici încă de la lansarea sa, la 1 decembrie, făcând acest lucru cu un buget care i-ar face pe majoritatea producătorilor de filme să ezite, un sfârșit de an la care Hollywood-ul nu se aștepta, explică NBC News.

Până joi, filmul a adus peste 15,7 milioane de dolari din vânzarea de bilete doar în SUA, potrivit Comscore. Această sumă este mai mare decât bugetul de 15 milioane de dolari raportat.

Succesul său comercial ar putea fi încă eclipsat de reacția criticilor. Începând de joi, „Godzilla Minus One” a primit un scor de 97% pe Rotten Tomatoes din 96 de recenzii, cu un scor de aprobare a publicului de 98%.

Această agitație neașteptată vine în contextul în care mulți spectatori se simt extenuați de ceea ce ei consideră a fi un declin al calității unora dintre francizele lor preferate, în special a filmelor cu supereroi.

Luna trecută, „Minunile” de la Disney – care face parte din vastul Univers Cinematografic Marvel – a avut un debut estimat la 47 de milioane de dolari pe plan intern în weekendul de debut, cel mai mic din istoria francizei de peste 30 de filme. La fel ca multe filme Marvel, a fost produs cu un buget considerabil, de peste 270 de milioane de dolari. Alte filme de acțiune foarte așteptate, precum „The Flash” și „Indiana Jones and the Dial of Destiny” (al cincilea film din franciză), au avut, de asemenea, performanțe scăzute.

Paul Dergarabedian, analist media la Comscore, a declarat că noul Godzilla a intrat într-o serie recentă de succese surpriză, inclusiv „Barbie”, „Oppenheimer” și chiar „Sound of Freedom”.

„În ultima vreme, nu a fost vorba de ceea ce a fost încercat și dovedit”, a spus el. „A fost vorba de o gândire ieșită din comun sau de filme care au un punct de vedere unic sau care nu încearcă să reproducă ceea ce a avut succes înainte.”

„Minus One” le-a reamintit, de asemenea, fanilor că filmele de acțiune pot fi în continuare bune – chiar și atunci când se bazează pe personaje reciclate.

Filmul este plasat în Japonia imediat după cel de-al Doilea Război Mondial și urmărește civilii care abia încep să își revină când se confruntă cu o altă amenințare mortală: Godzilla. A marcat o revenire la franciză pentru studiourile Toho, care nu mai făcuseră un film care să includă monstrul din 2016. În anii care au urmat, au fost realizate nenumărate alte variante și continuări – unele cu succese la box office și altele cu rezultate mai slabe.

Publicul american va avea parte de mai mult Godzilla anul viitor. Primul trailer pentru „Godzilla x Kong: The New Empire” a debutat săptămâna aceasta, deși a atras deja atenția pentru un clip în care șopârla japoneză aleargă (Godzilla tinde să fie relativ lent și greoi în majoritatea filmelor).

Dergarabedian a remarcat că calitatea și creativitatea prevalează asupra preocupărilor legate de faptul că publicul s-ar putea să se fi epuizat de anumite personaje.

Publicul nu „s-a săturat de Godzilla”, a spus el. „Nu este nici măcar sătul de filmele de acțiune. Este sătul de filmele proaste. Sau filmele care pur și simplu nu forțează suficient de mult limitele pentru ca publicul să se implice”.

Atunci când cinefilii primesc ceea ce ei consideră a fi oferte „proaspete”, entuziasmul se generează adesea în mod organic, a adăugat el.

Atât „Oppenheimer”, cât și „Barbie” – două filme foarte diferite care, la lansarea lor simultană, au devenit cunoscute sub numele de fenomenul cultural „Barbenheimer” – au fost lansate de marile studiouri de la Hollywood (Universal Pictures și, respectiv, Warner Bros.). Dar, la fel ca și „Godzilla Minus One”, acestea au oferit spectatorilor o experiență ieșită din comun.

„Încercarea de a înțelege ce își dorește publicul este foarte dificilă”, a spus Dergarabedian. „Cred că există o subestimare uriașă a ceea ce își dorește publicul. Folosirea doar a ideilor convenționale diluează conținutul și îl face plictisitor pentru spectatori. Ei vor să fie provocați”.