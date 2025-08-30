Rebelii Houthi confirmă că prim-ministrul al-Rahwi a fost ucis într-un atac israelian care a vizat capitala Yemenului, Sanaa

Conducerea rebelilor Houthi din Yemen a confirmat sâmbătă pentru prima dată că prim-ministrul Ahmed Ghaleb al-Rahwi a fost ucis într-o lovitură aeriană israeliană, scrie Ynetnews.com. În urma loviturii, care a vizat o reuniune guvernamentală în capitala Sanaa, și-au pierdut de asemenea viața mai mulți miniștri.

Într-o declarație, președinția houthi a afirmat că „jelește un nou grup de martiri, inclusiv lideri naționali, în mijlocul luptei cu entitatea israeliană”.

Aceasta a declarat că alți miniștri au fost răniți grav și moderat, dar a insistat că guvernul va continua să funcționeze și să furnizeze servicii.

„Instituțiile nu vor fi afectate, indiferent de amploarea dezastrului”, potrivit sursei citate.

„Mai mulți miniștri au fost răniți moderat și grav în urma agresiunii israeliene și primesc îngrijiri medicale”, se mai arată în declarația jihadiștilor.

Forțele de Apărare ale Israelului au declarat joi că au „lovit cu precizie un obiectiv militar al regimului terorist houthi în zona Sanaa din Yemen”.

IDF a declarat vineri că al-Rahwi și mai mulți miniștri au fost uciși în atacul asupra Sanaa, în timp ce șeful de stat major houthi Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari a rămas dispărut sub dărâmături și este de asemenea considerat mort.

Rebelii Houthi, o mișcare teroristă extremistă antisemită, au lansat numeroase rachete și drone către Israel și au vizat nave în Marea Roșie pe parcursul războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza.

Ca răspuns la atacurile houthi, Israelul și o coaliție condusă de SUA au bombardat zonele deținute de houthi în Yemen, inclusiv Sanaa și orașul de coastă Hodeida.