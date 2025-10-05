G4Media.ro
Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de…

Sursa foto: NASA

Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri drept ”ripostă la ofensiva israeliană din Gaza”

Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza, transmite News.ro.

„O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene”, a declarat armata israeliană pe Telegram, referindu-se la armata aeriană.

Rebelii houthi, susţinuţi de Iran, lansează în mod regulat rachete sau drone către Israel, care sunt în majoritate interceptate.

Israelul a răspuns luna trecută cu bombardarea unor obiective houthi din Sanaa şi din provincia Jawf (nord), provocând 35 de decese şi 131 de răniţi, potrivit rebelilor, care controlează vaste zone ale ţării.

