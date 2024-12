Reacțiile după meciul dintre Usyk și Tyson de la Riad: Fury este cel mai bun prieten al meu, m-a făcut mai puternic / Fury: Voi crede până voi muri că am câștigat această luptă

După ce l-a învins pe Tyson Fury pentru a doua oară, aseară, Oleksandr Usyk l-a lăudat pe britanicul pe care îl consideră „cel mai bun prieten” al său, spunând că acesta l-a împins și l-a motivat de-a lungul carierei, transmite L’Équipe.

Oleksandr Usyk a vorbit despre relația cu Tyson Fury, după victoria de la Riad. „Tyson Fury este cel mai bun prieten al meu. Îl respect cu adevărat, pentru că este cel mai dur adversar al meu. Tyson Fury m-a făcut mai puternic. Este un adversar grozav, un om grozav, un boxer dur, un om bun. Tyson vorbește mult, dar a arătat de ce.”

Reacția lui Fury asupra meciului

Învins din nou de Oleksandr Usyk sâmbătă seară, britanicul Tyson Fury a explicat, într-o conferință de presă, că nu este de acord cu decizia judecătorilor.

„Eram foarte încrezător; credeam că am câștigat această luptă. Am crezut că am câștigat ambele lupte. Dar, încă o dată, am plecat acasă cu încă o înfrângere în palmares. Nu pot face prea multe în privința asta. Pot lupta din toată inima și pot face tot posibilul. Dar voi crede, până voi muri, că am câștigat această luptă.

Simt că mulți oameni mi-au dat șapte runde la cinci. Frank Warren (promotorul lui Fury) mi-a acordat un avantaj de trei sau patru runde… Așa este, nu mă voi concentra prea mult asupra a ceea ce s-a întâmplat. S-a terminat acum. Cunosc boxul, l-am practicat toată viața, nu poți schimba deciziile. Dar mă voi simți întotdeauna puțin nedreptățit. Nu puțin, ci mult de fapt”, a declarat Fury.