Reacţii după ce un tânăr român a agresat un cetăţean străin: Cătălin Drulă: E revoltător / Ionuț Stroe: Ura naşte ură

Deputatul USR Cătălin Drulă a reacţionat miercuri după ce un tânăr a agresat, pe motive rasiale, un cetăţean din Bangladesh, şi a afirmat că un astfel de comportament nu poate fi acceptat în Bucureşti, în timp ce liberalul Ionuţ Stroe a arătat că „ura naşte ură” şi acest gest este un efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea, transmite Agerpres.

„Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în Bucureşti. Un tânăr venit să muncească în România, dintr-o altă ţară, a fost atacat violent pe stradă pentru că „nu era de aici”. Nu vom accepta un astfel de comportament în oraşul nostru, în ţara noastră. E o ruşine. Mulţumiri şi felicitări poliţistului aflat în timpul liber care a intervenit prompt şi colegilor săi care i s-au alăturat. Bucureştiul este un oraş al tuturor. Şi un mesaj pentru partidele extremiste: opriţi acest val de ură. Nu mai instigaţi şi nu vă mai hrăniţi din ură”, a scris pe Facebook Cătălin Drulă.

La rândul său, deputatul PNL Ionuţ Stroe a subliniat că fapta tânărului este efectul mesajelor xenofobe transmise de „un oarecare deputat AUR”.

„Ura naşte ură – şi azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureştiului. Un livrator de mâncare, un om care munceşte cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Şi asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetăţeni români. Coincidenţă? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea. Retorica asta nu aduce soluţii, nu rezolvă probleme reale. Ea face doar un singur lucru: dezbină şi răspândeşte ură. De aceea partidele extremiste şi oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora”, a transmis Stroe pe Facebook.

El a adăugat că există şi o parte bună: reacţiile publice au fost puternice şi clare.

„Românii au arătat că nu acceptă intoleranţa şi că vor o societate bazată pe respect, solidaritate şi bun-simţ. Sper din tot sufletul ca tot mai mulţi oameni să înţeleagă: ura nu construieşte nimic. Doar dărâmă. Şi noi avem puterea de a alege alt drum”, a mai scris Stroe.

Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat, pe motive rasiale, un cetăţean din Bangladesh, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţării, inculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, cetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, informează Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 (PJS2).

Miercuri, PJS2, în urma cercetărilor efectuate de Poliţia Sectorului 2 – Secţia 7 Poliţie, a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a admis, miercuri, propunerea PJS2 şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

În 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.