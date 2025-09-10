Reacția Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate NATO din Europa după atacul dronelor în Polonia: ”Este pentru prima dată când aeronavele NATO au acționat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian al statelor membre ale Alianței”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate NATO din Europa (SHAPE) a reacționat miercuri după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian și a transmis că ”este pentru prima dată când aeronavele NATO au acționat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian al statelor membre ale Alianței”, potrivit unui comunicat postat pe rețelele sociale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Țările de Jos și Polonia nu au fost singurele care au reacționat. Sistemele Patriot germane desfășurate în Polonia au fost puse în stare de alertă, iar o aeronavă italiană de avertizare timpurie și un avion cisternă din flota multinațională NATO MRTT au fost activate”, mai arată comunicatul organizației.

Comandatul suprem al forțelor NATO este generalul american Alexus Grynkewich.

Reamintim că premierul polonez Donald Tusk a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO. În fața deputaților din parlament, premierul polonez Donald Tusk a declarat: „Nu există nicio îndoială că această provocare este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare.”

Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, care permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic (principalul organism decizional politic al NATO).

Apoi au loc consultări pentru a se stabili dacă integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru au fost amenințate.

Tusk a declarat că se așteaptă la un sprijin mai mare în timpul acestor consultări.

În conformitate cu tratatul, orice membru al alianței formate din 32 de state poate invoca în mod oficial articolul 4 pentru a aduce o problemă în atenția Consiliului Nord-Atlantic – organul decizional al NATO.

Articolul prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

De îndată ce articolul 4 este invocat, problema este discutată și poate duce la o formă de decizie sau acțiune comună în numele NATO.

Acesta nu necesită nicio formă de intervenție armată.

Spre deosebire de articolul 5, care a fost invocat o singură dată, articolul 4 a fost invocat de șapte ori în istoria NATO.

Cel mai recent, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au solicitat organizarea de consultări în temeiul articolului 4 la 24 februarie 2022, ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.