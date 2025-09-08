Raport al Departamentului de Justiție din SUA: fostul șef al contrainformațiilor FBI Charles McGonigal, condamnat pentru corupție, s-a întâlnit în 2017 cu un fost oficial guvernamental român

Un raport al inspectorului general al Departamentului de Justiție din Statele Unite aduce noi detalii despre activitatea lui Charles McGonigal, fost șef al diviziei de contrainformații a FBI din New York, condamnat în 2023 pentru fapte de corupție și colaborare cu un oligarh rus, arată NBC News.

Documentul de 23 de pagini, publicat joi, arată că McGonigal a informat în mod necorespunzător o companie chineză că era vizată de o anchetă a FBI, afectând astfel o investigație în curs. Raportul menționează și conexiuni colaterale cu James Biden, fratele fostului președinte al SUA, precizând totuși că acesta nu a încălcat legea.

Referințe la România și Albania

În raport apar detalii legate de întâlnirile lui McGonigal din 2017. Potrivit documentului, acesta a avut mai multe discuții cu un intermediar cunoscut sub numele „Person B”, care l-a prezentat, într-una dintre ocazii, unui fost oficial guvernamental român. Evenimentul a avut loc la New York, în iunie 2017.

Ulterior, McGonigal a fost găzduit de același intermediar în Albania, în septembrie și noiembrie 2017, perioadă în care s-a întâlnit de două ori cu prim-ministrul albanez.

Fragmentul relevant din raport precizează:

„McGonigal met with Person B several times in New York City, including […] one instance in which Person B introduced McGonigal to a former government official of Romania. Person B also hosted McGonigal in Albania in September and November 2017. During the September 2017 trip, Person B arranged for a private dinner between McGonigal and the Prime Minister of Albania, and McGonigal met again with the Prime Minister during his second trip to Albania 2 months later.”

Identitatea oficialului român nu este menționată.

Condamnarea lui Charles McGonigal

Charles McGonigal a fost unul dintre cei mai importanți oficiali FBI în domeniul contrainformațiilor, având acces la unele dintre cele mai sensibile investigații privind Rusia, China și alți actori străini. În 2023, el a pledat vinovat la acuzațiile de corupție și de colaborare neautorizată cu oligarhul rus Oleg Deripaska, aflat pe lista de sancțiuni a Statelor Unite.

Instanța l-a condamnat la șase ani de închisoare într-o unitate federală din Pennsylvania. Procurorii au argumentat că acțiunile sale au subminat direct securitatea națională a SUA și au creat vulnerabilități majore în anchete de contraspionaj.

Cazul McGonigal este considerat unul dintre cele mai grave exemple de abatere comisă de un oficial FBI de rang înalt. Situația ridică întrebări legate de mecanismele de control intern ale instituției și de riscul ca persoane cu acces la informații clasificate să fie influențate de interese private sau de state străine.

Menționarea unor contacte în Europa de Est arată că rețeaua de relații a lui McGonigal s-a extins dincolo de Statele Unite, cu potențial impact asupra unor dosare internaționale.