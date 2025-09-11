Qatarul afirmă că Netanyahu trebuie „adus în faţa justiţiei”
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a „distrus orice speranţă” de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza, scrie AFP, citată de Agerpres.
Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a avertizat autorităţile qatareze: „Le spun Qatarului şi tuturor naţiunilor care adăpostesc terorişti: trebuie fie să-i expulzaţi, fie să-i aduceţi în faţa justiţiei. Pentru că dacă nu o faceţi, o vom face noi”.
Atacul fără precedent, marţi, la Doha, împotriva liderilor mişcării islamiste palestiniene Hamas i-a atras, de asemenea, o mustrare rară din partea preşedintelui american Donald Trump, un aliat apropiat al Israelului, care s-a declarat „foarte nemulţumit”.
Hamas, care se află în război cu Israelul în Fâşia Gaza, a afirmat că înalţii responsabili vizaţi au supravieţuit, dar că raidurile israeliene au făcut şase morţi.
„Trebuie adus în faţa justiţiei”, a afirmat premierul qatarez despre Netanyahu într-un interviu acordat canalului american CNN.
„Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri (luni) a fost să distrugă orice speranţă pentru ostatici”, a adăugat prim-ministrul, a cărui ţară joacă rolul de mediator în negocierile pentru un armistiţiu în Gaza şi eliberarea ostaticilor deţinuţi în teritoriul palestinian.
Qatarul „reevaluează totul” în ceea ce priveşte această mediere, a adăugat el.
Aceşti ostatici au fost răpiţi în timpul unui atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza.
Israelul, care a promis că va distruge mişcarea islamistă şi o va alunga din teritoriul palestinian, unde a preluat puterea în 2007, i-a decimat conducerea de la începutul războiului.
În ripostă la atacul din 7 octombrie, armata israeliană a lansat o ofensivă devastatoare în Fâşia Gaza, făcând zeci de mii de morţi şi provocând o catastrofă umanitară.
