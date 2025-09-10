Qatarul a fost avertizat de SUA cu 10 minute după ce atacul israelian începuse

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oficiali ai SUA au avertizat prima dată Qatarul cu circa 10 minute după ce atacul israelian începuse marţi, a declarat prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman în faţa presei, informează miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O lovitură israeliană asupra unui complex unde se aflau lideri ai organizaţiei palestiniene Hamas la Doha a ucis şase persoane.

„SUA ne-au informat cu 10 minute după ce atacul a avut loc că tocmai primiseră un mesaj că are loc un atac, o rachetă lansată asupra statului Qatar”, a spus el.

Întrebat despre apărarea aeriană a Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman, care este şi ministru de interne, a spus că „inamicul israelian a utilizat arme ce nu au fost detectate” de sistem.

El a descris atacul drept „o operaţiune 100% perfidă” şi „terorism de stat”.

Qatarul, alături de Egipt şi SUA, sunt mediatori în războiul din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, chiar dacă negocierile sunt blocate de mai multe luni.

Mohammed bin Abdulrahman a dat asigurări că Doha îşi va menţine rolul de mediator, în pofida atacului israelian.

„Qatarul nu a precupeţit niciun efort pentru a pune capăt războiului şi va face tot ce poate pentru a opri războiul, a opri această ostilitate în Gaza”, a spus el.

Medierea „va continua şi nimic nu ne va împiedica să continuăm acest rol”, a adăugat premierul Qatarului.