Schimbare de lider în ATP: Sinner l-a detronat pe Alcaraz după ce…

Jannik Sinner, lider ATP și multiplu campion de Grand Slam.
Jannik Sinner / Sursa foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Schimbare de lider în ATP: Sinner l-a detronat pe Alcaraz după ce a devenit campion al Mastersului de la Paris

Sportz2 Noi

Jannik Sinner (24 de ani) va fi noul lider al clasamentului ATP, poziție pe care va urca începând de luni, odată cu publicarea ierarhiei actualizate. Performanța italianului vine după ce a câștigat Mastersul 1000 de la Paris.

Sinner a dispus în două seturi, scor 6-4, 7-6(4), de Felix Auger-Aliassime, iar grație punctelor acumulate la Paris va deveni noul lider al ierarhiei ATP.

Finala de la Paris a durat o oră și 52 de minute.

Italianul îl detronează pe Carlos Alcaraz, marele său rival. Ibericul a avut parte de o eliminare prematură la Paris, încă din turul al doilea.


Este al cincilea titlu de categorie ATP 1000 (Masters) pe care-l cucerește Jannik în carieră:

  • Canadian Open (Toronto) – 2023
  • Miami Masters (Miami) – 2024
  • Cincinnati Masters (Cincinnati) – 2024
  • Shanghai Masters (Shanghai) – 2024
  • Paris Masters 2025.

