Schimbare de lider în ATP: Sinner l-a detronat pe Alcaraz după ce a devenit campion al Mastersului de la Paris

Jannik Sinner (24 de ani) va fi noul lider al clasamentului ATP, poziție pe care va urca începând de luni, odată cu publicarea ierarhiei actualizate. Performanța italianului vine după ce a câștigat Mastersul 1000 de la Paris.

Sinner a dispus în două seturi, scor 6-4, 7-6(4), de Felix Auger-Aliassime, iar grație punctelor acumulate la Paris va deveni noul lider al ierarhiei ATP.

Finala de la Paris a durat o oră și 52 de minute.

Italianul îl detronează pe Carlos Alcaraz, marele său rival. Ibericul a avut parte de o eliminare prematură la Paris, încă din turul al doilea.

WORLD NO.1 JANNIK SINNER MAKES A COMEBACK pic.twitter.com/YwM4h0R8Pa — 🦈 (@alphacaraz) November 2, 2025



Este al cincilea titlu de categorie ATP 1000 (Masters) pe care-l cucerește Jannik în carieră: