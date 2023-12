Putin îi cere scuze unei femei care s-a plâns de scumpirea ouălor în Rusia

O femeie din Rusia l-a întrebat pe președintele rus Vladimir Putin de ce s-au scumpit atât de mult ouăle, în cadrul conferinței de sfârșit de an a liderului de la Kremlin.

Ea a afirmat că o duzină de ouă a ajuns să coste 220 de ruble (circa 2,45 dolari), în timp ce prețul unui kilogram de piept de pui s-a dublat, de la 165 de ruble la 350 de ruble.

„Vă rog, aveți milă de pensionari, nu avem milioane în pensii. Vă rog să faceți ceva în acest sens”, a spus ea, într-un videoclip pre-înregistrată.

Putin a răspuns: „Am vorbit recent cu ministrul agriculturii, întrebându-l cum stau lucrurile cu ouăle. Mi-a spus că totul este „grozav””.

În acest moment, publicul a izbucnit în râs. În limba rusă, termenul “ouă” este folosite și pentru „testicule”, notează The Moscow Times.

Putin a susținut că majorarea salariilor a împins cererea în sus.

„Este (un produs) foarte popular. (…) Aș putea mânca o duzină la micul dejun, ei bine, ceea ce s-a întâmplat este că a existat o cerere mai mare, însă producția nu [a crescut].”

El a adăugat că situația se va îmbunătăți folosind importuri suplimentare din Turcia și Belarus. „Îmi pare foarte rău, vă rog să acceptați scuzele mele pentru asta. Aceasta este o deficiență în activitatea guvernului. Cred că este așa pentru că nu am permis o cotă mai mare de import”, a adăugat el.

