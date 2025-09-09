Protestatarii din Nepal au incendiat Parlamentul / Soţia unui fost premier a murit după ce locuinţa i-a fost incendiată

Sute de manifestanţi nepalezi au pătruns şi au incendiat marţi clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat ţara în haos, în pofida demisiei anterioare a prim-ministrului, K.P. Sharma Oli, informează agenția de știri EFE.

În imaginile difuzate de media locale pot fi văzute coloane dense de fum negru ieşind din complexul clădirii Parlamentului, în timp ce armata, desfăşurată în zonă, a rămas pasivă şi nu a intervenit pentru a opri atacul sau a stinge focul.

Atacul de marţi reprezintă punctul culminant a două zile de proteste masive ale tinerilor împotriva corupţiei şi a cenzurii, proteste soldate deja cu peste 20 de morţi şi peste 300 de răniţi în confruntările manifestanţilor cu forţele de poliţie.

Violenţele de marţi s-a extins în întreaga capitală.

Reşedinţa privată a lui Oli a fost incendiată, iar alţi lideri de rang înalt, precum fostul prim-ministru Sher Bahadur Deuba, au fost răniţi în urma atacurilor asupra locuinţelor lor.

Această escaladare a violenţei a avut loc în pofida încercărilor de soluţionare a crizei pe calea politică.

Cu câteva ore mai devreme, 20 de deputaţi din Partidul Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul „şi-a pierdut legitimitatea” şi au propus

crearea unui „guvern civil interimar”, transmite Agerpres.

În comunicatul său, RSP a cerut crearea unei comisii judiciare la nivel înalt pentru a investiga represiunea, o solicitare care se aliniază cu condamnările venite din partea Amnesty International şi a ONU.

Demisia deputaţilor a urmat celei a prim-ministrului Oli, care a demisionat în cursul dimineţii printr-o scrisoare adresată preşedintelui, fiind constrâns să recurgă la acest gest de gestionarea protestelor şi demisia anterioară a cinci miniştri din cabinetul său.

Tot marţi, Rajyalaxmi Chitrakar, soţia fostului prim-ministru nepalez Jhalanath Khanal, a încetat din viaţă după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii locuinţei sale din Kathmandu de către manifestanţi, conform informaţiilor confirmate pentru EFE de surse spitaliceşti. Rajyalaxmi Chitrakar a decedat la spital, unde a ajuns în stare critică.

Tot marţi au decedat, internaţi în spital, trei protestatari, numărul total al morţilor în aceste proteste ridicându-se la la 25.